Армения приветствует договоренность о прекращении огня в Украине

ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Армения приветствует договоренность о прекращения огня в Украине и надеется на долгосрочное урегулирование, заявил в понедельник министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"Мы приветствуем договоренность о прекращении огня, и надеемся, что она будет реализована. Это откроет путь для поиска решения за переговорным столом, решения, направленного на достижение долгосрочного мира", — сказал Налбандян в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.