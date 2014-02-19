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    В мире

    Главы МИД стран ЕС согласуют в Брюсселе санкции против Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )18
    Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг обсудят индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в Украине.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг обсудят индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в Украине.

    Их активы могут заморозить, а также им могут отказать в визах.

    Евросоюз еще месяц назад заговорил о возможных мерах из-за подавления манифестаций на Украине. ЕС обвиняет власти Украины в применении непропорциональной силы в отношении мирных демонстрантов.

    Однако на заседании глав МИД стран Евросоюза 10 февраля министры договориться не смогли - сторонники санкций оказались в меньшинстве. Ситуация резко изменилась после возобновления масштабных уличных беспорядков на Украине в среду - лидеры ЕС открыто заговорили о санкциях после сообщений о гибели 26 человек.

    Наказать и надавить

    Официально с предложением ввести индивидуальные санкции в ответ на "насилие и применение чрезмерной силы" выступила глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу выразил надежду, что Евросоюз примет адресные санкции против виновных "в срочном порядке".

    Решение о санкциях должен принять Совет ЕС по иностранным делам, внеочередное заседание которого состоится в четверг в Брюсселе. Перед заседанием Совета трое его участников - главы МИД Франции, Германии и Польши - отправятся на Украину, где они намерены провести переговоры с властью и представителями оппозиции, а затем сообщить о результатах коллегам по Евросоюзу. Евросоюз рассчитывает, что угроза санкций заставит президента Украины Виктора Януковича начать "реальный" диалог с оппозицией, чтобы мирно разрешить политический кризис в стране.

    Какими бы ни были результаты переговоров на Украине, Франция, Германия и Польша уже приняли принципиальное решение - они выступают за санкции против виновных в насилии. Более того, замглавы МИД Польши Петр Серафин в среду заявил, что страны ЕС пришли к консенсусу по вопросу введения санкций.

    Кто виноват и что делать?

    Остается нерешенным вопрос, кто подпадет под европейские санкции - будут ли это только украинские официальные лица или в список войдут представители оппозиции. Еврочиновники достаточно расплывчато говорят об этом, тогда как ряд стран-членов, в том числе Великобритания, прямо указывают на власти.

    Список лиц, попавших в "черный" список, в четверг вряд ли будет известен. "Прежде чем составить список, необходимо составить критерии отбора.

    Согласия по критериям пока нет, это будут обсуждать министры", - сообщил РИА Новости европейский дипломат по результатам заседания послов стран ЕС в Брюсселе.

    Дипломаты считают, что, если министры в четверг примут принципиальное решение о санкциях, потребуется некоторое время - несколько дней или даже недель - для составления списка подпадающих под ограничения лиц.

    О самих санкциях европейцам известно больше. Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в среду заявил, что речь пойдет о финансовых санкциях и визовых ограничениях. "На настоящий момент, основное - индивидуальные санкции, заморозка активов, запрет выдачи виз, возможно, запрещение экспорта оружия и оборудования для подавления манифестаций. Это обычно делается в подобных случаях", - сообщил РИА Новости европейский дипломат.

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