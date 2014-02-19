Главы МИД стран ЕС согласуют в Брюсселе санкции против Украины

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг обсудят индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в Украине.



Их активы могут заморозить, а также им могут отказать в визах.



Евросоюз еще месяц назад заговорил о возможных мерах из-за подавления манифестаций на Украине. ЕС обвиняет власти Украины в применении непропорциональной силы в отношении мирных демонстрантов.



Однако на заседании глав МИД стран Евросоюза 10 февраля министры договориться не смогли - сторонники санкций оказались в меньшинстве. Ситуация резко изменилась после возобновления масштабных уличных беспорядков на Украине в среду - лидеры ЕС открыто заговорили о санкциях после сообщений о гибели 26 человек.



Наказать и надавить



Официально с предложением ввести индивидуальные санкции в ответ на "насилие и применение чрезмерной силы" выступила глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу выразил надежду, что Евросоюз примет адресные санкции против виновных "в срочном порядке".



Решение о санкциях должен принять Совет ЕС по иностранным делам, внеочередное заседание которого состоится в четверг в Брюсселе. Перед заседанием Совета трое его участников - главы МИД Франции, Германии и Польши - отправятся на Украину, где они намерены провести переговоры с властью и представителями оппозиции, а затем сообщить о результатах коллегам по Евросоюзу. Евросоюз рассчитывает, что угроза санкций заставит президента Украины Виктора Януковича начать "реальный" диалог с оппозицией, чтобы мирно разрешить политический кризис в стране.



Какими бы ни были результаты переговоров на Украине, Франция, Германия и Польша уже приняли принципиальное решение - они выступают за санкции против виновных в насилии. Более того, замглавы МИД Польши Петр Серафин в среду заявил, что страны ЕС пришли к консенсусу по вопросу введения санкций.



Кто виноват и что делать?



Остается нерешенным вопрос, кто подпадет под европейские санкции - будут ли это только украинские официальные лица или в список войдут представители оппозиции. Еврочиновники достаточно расплывчато говорят об этом, тогда как ряд стран-членов, в том числе Великобритания, прямо указывают на власти.



Список лиц, попавших в "черный" список, в четверг вряд ли будет известен. "Прежде чем составить список, необходимо составить критерии отбора.

Согласия по критериям пока нет, это будут обсуждать министры", - сообщил РИА Новости европейский дипломат по результатам заседания послов стран ЕС в Брюсселе.



Дипломаты считают, что, если министры в четверг примут принципиальное решение о санкциях, потребуется некоторое время - несколько дней или даже недель - для составления списка подпадающих под ограничения лиц.



О самих санкциях европейцам известно больше. Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в среду заявил, что речь пойдет о финансовых санкциях и визовых ограничениях. "На настоящий момент, основное - индивидуальные санкции, заморозка активов, запрет выдачи виз, возможно, запрещение экспорта оружия и оборудования для подавления манифестаций. Это обычно делается в подобных случаях", - сообщил РИА Новости европейский дипломат.