МИД РФ: санкции ЕС будут означать поддержку оппозиции Украины

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Украины, вопрос о введении которых рассматривают в ЕС, продолжают "порочную линию" на поддержку тех, кто выступает против законной власти в этой стране, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"К санкциям мы вообще относимся всегда негативно, а применительно к этой ситуации - непонятно зачем они вводятся, и это продолжает порочную линию на одностороннюю поддержку всех тех, кто выступает в Украине против законной власти", - сказал дипломат.