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    МИД РФ: санкции ЕС будут означать поддержку оппозиции Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Санкции в отношении Украины, вопрос о введении которых рассматривают в ЕС, продолжают "порочную линию" на поддержку тех, кто выступает против законной власти в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Украины, вопрос о введении которых рассматривают в ЕС, продолжают "порочную линию" на поддержку тех, кто выступает против законной власти в этой стране, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    "К санкциям мы вообще относимся всегда негативно, а применительно к этой ситуации - непонятно зачем они вводятся, и это продолжает порочную линию на одностороннюю поддержку всех тех, кто выступает в Украине против законной власти", - сказал дипломат.

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