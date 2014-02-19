Дипломаты: послы ЕС не смогли договориться о санкциях против Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Послы стран ЕС в среду не приняли принципиального решения о санкциях против Украины и не согласовали критерии, по которым могут вводиться индивидуальные санкции, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.

В четверг министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Брюсселе санкции против лиц, ответственных за "насилие и применение чрезмерной силы" в Украине.

"Решение о санкциях оставлено на рассмотрение министров, послы не приняли никакого решения, чтобы не предвосхищать дебаты на министерском уровне завтра", - сказал собеседник агентства.

По словам другого дипломата, санкции, по всей вероятности, все же будут приняты. Он отметил, что речь может идти об индивидуальных санкциях, таких как заморозка активов, запрет на выдачу виз, а также запрет экспорта оружия и оборудования, которое может использоваться для подавления манифестаций. Однако списка лиц, в отношении которых их предстоит ввести, пока нет. "Прежде чем составить список, необходимо составить критерии отбора. Согласия по критериям пока нет, это будут обсуждать министры", - сообщил источник.

По словам дипломатов, результаты дискуссии также будут зависеть от итогов визита в Украину глав МИД Германии, Франции и Польши, которые отправятся в Киев в четверг утром. Время проведения Совета по иностранным делам было сдвинуто на час позже (с 15.00 на 16.00 по киевскому времени), чтобы дать время министрам вернуться из Украины в Брюссель.

Масштабные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к Раде, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова». По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.