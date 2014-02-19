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    Чижов: вопрос о санкциях ЕС в сложившейся в Украине ситуации неуместен

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    "Вопрос о санкциях в ситуации острого противостояния, по сути, попытки государственного переворота и силовой смены власти, по меньшей мере, неуместен и, в любом случае, несвоевременен", - сказал Чижов.
    Владимир Чижов
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Вопрос о возможных санкциях со стороны ЕС в нынешней ситуации в Украине неуместен и несвоевременен, они не будут иметь особого воздействия на ее разрешение, заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

    "Вопрос о санкциях в ситуации острого противостояния, по сути, попытки государственного переворота и силовой смены власти, по меньшей мере, неуместен и, в любом случае, несвоевременен", - сказал Чижов.

    "Если Евросоюз пойдет по этому пути (введение санкций против представителей нынешнего руководства Украины – ред.), то это будет означать, что он однозначно встает на сторону тех сил, которые пытаются незаконно свергнуть демократически выбранные правительство и президента. Точечные санкции - особого эффекта в нынешней ситуации они все равно иметь не будут. Это политический жест. Это не петля удушения Украины", - добавил постпред.

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