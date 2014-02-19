Чижов: вопрос о санкциях ЕС в сложившейся в Украине ситуации неуместен

БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Вопрос о возможных санкциях со стороны ЕС в нынешней ситуации в Украине неуместен и несвоевременен, они не будут иметь особого воздействия на ее разрешение, заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Вопрос о санкциях в ситуации острого противостояния, по сути, попытки государственного переворота и силовой смены власти, по меньшей мере, неуместен и, в любом случае, несвоевременен", - сказал Чижов.

"Если Евросоюз пойдет по этому пути (введение санкций против представителей нынешнего руководства Украины – ред.), то это будет означать, что он однозначно встает на сторону тех сил, которые пытаются незаконно свергнуть демократически выбранные правительство и президента. Точечные санкции - особого эффекта в нынешней ситуации они все равно иметь не будут. Это политический жест. Это не петля удушения Украины", - добавил постпред.