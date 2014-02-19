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    Главком силами НАТО в ЕС призвал военное руководство Украины к диалогу

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    Главком силами НАТО в Европе Филип Бридлав призвал новое военное руководство в Украине к диалогу. Янукович назначил адмирала Юрия Ильина новым начальником генштаба и главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Владимира Заманы.
    Штаб-квартира НАТО
    RIA News Юрий Заритовский | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Главком силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав призвал новое военное руководство в Украине к диалогу.

    Президент Украины Виктор Янукович назначил адмирала Юрия Ильина новым начальником генштаба и главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Владимира Заманы. Ранее Ильин занимал пост главы военно-морских вооруженных сил Украины. В свою очередь Замана стал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    "Я призываю новое военное руководство на Украине начать диалог с нами, чтобы мирно разрешить эту ситуацию. Как главнокомандующий силами НАТО я прошу ответственных лидеров избегать использования военной силы против людей Украины", - написал он на своей странице в микроблоге Twitter.

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