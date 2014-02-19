Главком силами НАТО в ЕС призвал военное руководство Украины к диалогу

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Главком силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав призвал новое военное руководство в Украине к диалогу.



Президент Украины Виктор Янукович назначил адмирала Юрия Ильина новым начальником генштаба и главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Владимира Заманы. Ранее Ильин занимал пост главы военно-морских вооруженных сил Украины. В свою очередь Замана стал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.



"Я призываю новое военное руководство на Украине начать диалог с нами, чтобы мирно разрешить эту ситуацию. Как главнокомандующий силами НАТО я прошу ответственных лидеров избегать использования военной силы против людей Украины", - написал он на своей странице в микроблоге Twitter.