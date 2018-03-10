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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Внеочередные выборы президента Украины
    МИД Турции: выборы в Украине приведут к нормализации обстановки
    12:58 27.05.2014
    14Выборы в Украине - 2014
    Стамбул надеется, что прошедшие в минувшее воскресенье выборы в Украине приведут к нормализации обстановки в регионе.
    Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова
    ЮНЕСКО осуждает нападение на Еврейский музей в Брюсселе
    13:02 25.05.2014
    11
    Генсекретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова решительно осудила перестрелку в Еврейском музее в центре Брюсселя, в результате которой погибли три человека, говорится в коммюнике организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН встревожен обстрелом блокпоста в Украине
    06:15 23.05.2014
    38Спецоперация на востоке Украины
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встревожен нападением на блокпост в Донецкой области, которое произошло за три дня до назначенных президентских выборов.
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    ПАСЕ: референдумы на Донбассе добавили напряженность в ситуацию
    17:54 13.05.2014
    6Референдум на востоке Украины
    Глава ПАСЕ Анн Брассер сожалеет о проведении на Донбассе референдумов, считая, что такие шаги только добавляют напряженности во внутриукраинскую ситуацию; ее заявление поступило в распоряжение РИА Новости во вторник.
    Голосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве
    Французский политик: федерализация - это способ сохранить Украину
    11:48 12.05.2014
    23Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Федерализация Украины может стать единственной возможностью сохранить целостность этой страны, считает заместитель председателя правой французской партии "Национальный фронт" (FN) Флорьян Филиппо.
    Цветы и свечи в память о погибших в Одессе
    Индия сожалеет о гибели людей в Одессе и призывает к переговорам - МИД
    10:32 07.05.2014
    14Столкновения в Одессе
    МИД Индии выразило соболезнования в связи с массовой гибелью людей в Одессе и призвало все стороны конфликта в этой стране отказаться от насилия и сесть за стол переговоров, говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.
    Флаг ЕС
    ЕС призывает провести независимое расследование ситуации в Одессе
    18:33 03.05.2014
    35Столкновения в Одессе
    Евросоюз заявил в субботу, что "глубоко опечален" трагическими событиями в Одессе и призывает провести независимое расследование обстоятельств гибели людей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.
    Военные учения. Архивное фото
    Эксперты: учения РФ на границе с Украиной - "холодный душ" для Киева
    21:12 24.04.2014
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    Учения армейских подразделений Западного и Южного военных округов России на границе с Украиной окажут "эффект холодного душа" на власти Киева, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в четверг.
    Глава палестинской администрации Махмуд Аббас
    Аббас не считает примирение с ХАМАС препятствием для мира с Израилем
    21:40 23.04.2014
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    Урегулирование межпалестинского конфликта не является препятствием для поисков мира с Израилем, заявил глава Палестинской национальной администрации, лидер правящего движения ФАТХ Махмуд Аббас.
    Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс
    Дидье: Бельгия приветствует соглашение по Украине и поможет выполнить
    15:11 18.04.2014
    6Женевские переговоры по ситуации в Украине
    Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс приветствует соглашение по деэскалации напряженности в Украине, принятое на четырехсторонней встрече в Женеве, и как член ЕС и ОБСЕ обещает помочь с его реализацией.
    МИД РФ
    МИД РФ: НАТО превзошла пропаганду конца XX века
    12:14 17.04.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    МИД РФ считает, что НАТО превзошла свою пропаганду времен агрессии против Югославии, тенденциозно возложив на Россию вину за кризис в Украине, говорится в четверг в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
    Флаг Японии
    Япония обеспокоена ситуацией в Украине
    10:56 16.04.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Япония обеспокоена ситуацией в Украине и призывает все стороны действовать с осторожностью и самообладанием, сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
    Вашингтон. Белый дом
    США считают "взвешенной" операцию Киева на востоке Украины
    20:20 15.04.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Власти США считают "взвешенной" операцию Киева на востоке Украины, которая, как сообщалось ранее, привела к жертвам среди ополченцев, заявил официальный представитель Белого дома.
    Николай Ковалев
    Депутат ГД: спецоперация в Украине говорит о нежелании слушать народ
    15:10 13.04.2014
    21Спецоперация на востоке Украины
    Депутат Госдумы РФ, экс-директор ФСБ Николай Ковалев полагает, что нынешние власти Украины, проводя спецоперацию в юго-восточных регионах, показывают, что не хотят слушать, учитывать мнения людей и объявляют их врагами.
    Михаил Задорнов
    Задорнов не удивлен намерением лишить его вида на жительство в Латвии
    14:09 10.04.2014
    38
    Российский сатирик Михаил Задорнов не удивлен намерением латвийских властей рассмотреть вопрос о лишении его вида на жительства в республике из-за его позиции по Украине.
    Вашингтон. Белый дом
    Белый дом обеспокоен обострением ситуации на востоке Украины
    20:13 07.04.2014
    25Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Мы обеспокоены обострением обстановки. Мы рассматриваем это как результат возросшего российского давления в Украину", - сказал Карни.
    Генекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
    НАТО не получала вопрос РФ о наращивании войск альянса в Европе
    19:42 03.04.2014
    12
    НАТО не получала запрос России по поводу планов наращивания войск альянса на территории восточноевропейских государств, сообщил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН призвал разрешить кризис в Украине дипломатическим путем
    10:56 02.04.2014
    4Политический кризис в Украине
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал разрешить кризис в Украине дипломатическими средствами.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН призвал решать все разногласия в Украине через диалог
    08:10 02.04.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал решать все разногласия в Украине через диалог.
    Штаб-квартира НАТО
    НАТО не принимало конкретных решений в вопросе расширения организации
    13:22 25.03.2014
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    НАТО не принимала никаких конкретных решений по принятию в свой состав новых членов, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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