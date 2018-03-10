Генсекретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова решительно осудила перестрелку в Еврейском музее в центре Брюсселя, в результате которой погибли три человека, говорится в коммюнике организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Глава ПАСЕ Анн Брассер сожалеет о проведении на Донбассе референдумов, считая, что такие шаги только добавляют напряженности во внутриукраинскую ситуацию; ее заявление поступило в распоряжение РИА Новости во вторник.
МИД Индии выразило соболезнования в связи с массовой гибелью людей в Одессе и призвало все стороны конфликта в этой стране отказаться от насилия и сесть за стол переговоров, говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.
Евросоюз заявил в субботу, что "глубоко опечален" трагическими событиями в Одессе и призывает провести независимое расследование обстоятельств гибели людей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.
МИД РФ считает, что НАТО превзошла свою пропаганду времен агрессии против Югославии, тенденциозно возложив на Россию вину за кризис в Украине, говорится в четверг в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Япония обеспокоена ситуацией в Украине и призывает все стороны действовать с осторожностью и самообладанием, сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
Депутат Госдумы РФ, экс-директор ФСБ Николай Ковалев полагает, что нынешние власти Украины, проводя спецоперацию в юго-восточных регионах, показывают, что не хотят слушать, учитывать мнения людей и объявляют их врагами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".