МИД Польши: ЕС выработал общую позицию по санкциям в отношении Украины

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Польши Петр Серафин заявил в среду, что страны ЕС пришли к консенсусу по вопросу введения санкций в отношении лиц, ответственных за эскалацию насилия в Украине, сообщает агентство Рейтер.



"События, которые происходили в Украине в последние сутки, определили решение Европейского Союза о санкциях (в отношении Украины). Есть полное согласие во взглядах, среди всех людей, с которыми говорил премьер-министр Польши Дональд Туск", - заявил Серафин.



Ранее главы МИД стран Евросоюза заявили, что обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие в Украине.