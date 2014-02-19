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    МИД Польши: ЕС выработал общую позицию по санкциям в отношении Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Замглавы МИД Польши Петр Серафин заявил в среду, что страны ЕС пришли к консенсусу по вопросу введения санкций в отношении лиц, ответственных за эскалацию насилия в Украине.
    Флаг Польши
    RIA News Владимир Песня

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Польши Петр Серафин заявил в среду, что страны ЕС пришли к консенсусу по вопросу введения санкций в отношении лиц, ответственных за эскалацию насилия в Украине, сообщает агентство Рейтер.

    "События, которые происходили в Украине в последние сутки, определили решение Европейского Союза о санкциях (в отношении Украины). Есть полное согласие во взглядах, среди всех людей, с которыми говорил премьер-министр Польши Дональд Туск", - заявил Серафин.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза заявили, что обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие в Украине.

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