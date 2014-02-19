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    Главы МИД стран ЕС обсудят финансовые и визовые санкции против Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )9
    Главы МИД стран Евросоюза обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие в Украине.
    Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей
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    БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран Евросоюза обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие в Украине, говорится в заявлении председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.

    "Евросоюз ответит на ухудшение ситуации, включая точечные меры. Министры иностранных дел завтра на встрече обсудят предметные меры, такие как финансовые санкции и визовые ограничения для тех, кто несет ответственность за насилие и использование чрезмерной силы", - заявил председатель Европейского совета.

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