Украина: РФ говорит о госперевороте, в ЕС обсуждают возможные санкции

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Происходящее в Украине можно трактовать как попытку государственного переворота, и ответственность за это лежит на экстремистах, считают в Кремле. Москва требует от лидеров Майдана остановить кровопролитие и возобновить диалог с властями страны. Евросоюз обсуждает введение индивидуальных санкций.



События развиваются



Президент Украины Виктор Янукович объявил четверг, 20 февраля, днем траура по погибшим в беспорядках. Жертвами вспыхнувших во вторник столкновений в Киеве, по последним данным, стали 25 человек.



МВД Украины сообщило о задержании 58 человек и возбуждении почти 40 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками.



Чтобы не допустить хищения вооружения, боеприпасов и другого военного имущества, министерство обороны усиливает охрану военных арсеналов и складов. В то же время ведомство опровергает информацию о передислокации частей и подразделений вооруженных сил для силового разгона митингующих в Киеве.



Служба безопасности Украины начала расследование относительно действий отдельных политиков, направленных на захват государственной власти.

МВД, в свою очередь, возложило ответственность за беспорядки в Киеве на оппозиционных политиков. Глава министерства Виталий Захарченко заявил, что МВД предупреждало оппозиционных политиков о наличии огнестрельного оружия у экстремистов, находящихся на Майдане Незалежности в Киеве. "Мы говорили об их радикальном настрое, о том, что они готовы и готовятся к тому, чтобы применять оружие. Вся ответственность за те события, которые произошли, на мой взгляд, должна лечь на плечи этих безответственных политиков", - подчеркнул Захарченко.



При этом радикально настроенные группы продолжают занимать административные здания в стране. А в Киеве пожарные продолжают бороться с огнем, однако добраться до объектов по заблокированным улицам у пожарных получается не сразу.



Реакция России



Ситуацию в Украине накануне ночью обсудили Владимир Путин и Виктор Янукович, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва не давала и не намерена давать советов руководству Украины по поводу урегулирования ситуации. "Позиция руководства России и президента Российской Федерации относительно событий на Украине заключается в том, чтобы дождаться скорейшего урегулирования этой ситуации. Как, каким образом и за счет чего будет достигнуто это урегулирование, с точки зрения президента (России), является исключительной прерогативой легитимных властей Украины. Президент России никогда не давал и не дает советов своему украинскому коллеге на предмет того, что нужно делать, как поступить и так далее, и не имеет намерений давать таких советов в дальнейшем", - заявил Песков.



В Москве считают, что действия радикалов в Украине можно трактовать как попытку государственного переворота, и вся ответственность за происходящее лежит на экстремистах. "С точки зрения руководства России, ответственность за происходящее в стране лежит целиком и полностью на экстремистских элементах, действия которых, с нашей точки зрения, следует трактовать как попытку государственного переворота", - заявил Песков.



Россия намерена употребить все свое влияние, чтобы на Украине воцарились мир и спокойствие, говорится в заявлении МИД РФ. В Москве требуют, чтобы "лидеры "площади" остановили кровопролитие в своей стране, незамедлительно возобновили диалог с законной властью без угроз и ультиматумов", сказано в комментарии ведомства.



В посольстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в результате столкновений на улицах Киева. Посольство настоятельно рекомендовало избегать зон противостояния в Киеве и других городах. Сама дипмиссия на Украине работает в штатном режиме.



В ЕС обсуждают возможные санкции и готовятся к наплыву беженцев



За событиями в Украине пристально следят в Европе. Главы МИД стран Евросоюза проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, чтобы обсудить ситуацию. "Завтра в 14.00 (15.00 по киевскому времени) состоится внеочередное заседание Совета по иностранным делам в Брюсселе", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Майкл Манн.



Еврокомиссия намерена покарать виновных в насилии в Украине и ожидает от членов ЕС одобрения точечных санкций против виновных в использовании чрезмерной силы. "Мы ясно заявляли, что ЕС отреагирует на любое ухудшение ситуации. Поэтому мы ожидаем, что страны-члены согласятся (ввести) точечные меры против ответственных в насилии и использовании чрезмерной силы в срочном порядке по предложению высокого представителя (Кэтрин Эштон)", - говорится в коммюнике главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу.



Фракция блока канцлера Германии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" в бундестаге возлагает ответственность за кровопролитие в Киеве на Януковича и считает необходимым введение санкций со стороны ЕС против украинских властей, заявил в среду замглавы парламентской фракции Андреас Шоккенхофф.



Как сообщило в среду агентство Франс Пресс, Меркель и президент Франции Франсуа Олланд "сформируют единую позицию» по ситуации в Украине. В Париже проходит франко-германский совет министров. Глава МИД Франции Лоран Фабиус назвал "вероятной" возможность введения европейскими странами индивидуальных санкций против Украины для урегулирования ситуации в стране.



В среду официальный представитель правительства Франции Наджад Валло-Белкасем пояснил, что под персональными санкциями подразумевается, в частности, "отказ в выдаче виз или заморозка размещенных на банковских счетах за рубежом средств виновных в применении жестких репрессий".



Польша и вовсе готовится принимать беженцев и пострадавших из Украины. "Польша готова принять пострадавших в связи с событиями в Украине и возможных беженцев", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в парламенте страны. По его словам, Вышеградская Группа сейчас обсуждает координацию совместных действий по принятию украинцев, которым будет необходима медицинская помощь.