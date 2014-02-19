США рассматривают введение санкций в связи с событиями в Украине

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассматривают санкции против ответственных за насилие в Украине, заявил в среду представитель Белого дома Бен Родс.

"Мы рассмотрим использование санкций против тех, кто ответствен за насилие в Украине", - сказал Родс на борту президентского самолета, его процитировало агентство Рейтер. США ведут консультации с ЕС относительно возможных санкций, добавил он.

Ранее главы МИД стран Евросоюза заявили, что обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие на Украине.

По словам представителя Белого дома, США рассчитывают на поддержку России в том, чтобы сократить напряженность в Украине.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет поддерживать "любые формы внешнего содействия урегулированию кризиса в рамках украинского конституционного поля", но принимать решения по выводу страны из кризиса "должны сама власть и оппозиция, которая представляет определенную часть населения в Верховной Раде".

По данным украинских властей, не менее 25 человек погибли в результате столкновений в Киеве, где уже три месяца идут массовые протесты и беспорядки.