наверх
10.03.201801:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    США рассматривают введение санкций в связи с событиями в Украине

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )6
    США рассматривают санкции против ответственных за насилие в Украине, заявил в среду представитель Белого дома Бен Родс.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

     

    ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассматривают санкции против ответственных за насилие в Украине, заявил в среду представитель Белого дома Бен Родс.

    "Мы рассмотрим использование санкций против тех, кто ответствен за насилие в Украине", - сказал Родс на борту президентского самолета, его процитировало агентство Рейтер. США ведут консультации с ЕС относительно возможных санкций, добавил он.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза заявили, что обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие на Украине.

    По словам представителя Белого дома, США рассчитывают на поддержку России в том, чтобы сократить напряженность в Украине.

    Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет поддерживать "любые формы внешнего содействия урегулированию кризиса в рамках украинского конституционного поля", но принимать решения по выводу страны из кризиса "должны сама власть и оппозиция, которая представляет определенную часть населения в Верховной Раде".

    По данным украинских властей, не менее 25 человек погибли в результате столкновений в Киеве, где уже три месяца идут массовые протесты и беспорядки.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине