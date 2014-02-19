наверх
10.03.201801:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Астана призывает все политические силы в Украине к сдержанности

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )33
    Астана призывает все политические силы Украины к сдержанности, прекращению кровопролития и восстановлению правопорядка на основе конституции и законов страны.
    Водомет
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Астана призывает все политические силы Украины к сдержанности, прекращению кровопролития и восстановлению правопорядка на основе конституции и законов страны, говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в среду.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. Погибли более двух десятков человек, сотни раненых.

    "Мы решительно осуждаем насилие в любой его форме и призываем все политические силы Украины к сдержанности, прекращению кровопролития и восстановлению правопорядка на основе конституции и законов страны. Призываем также международное сообщество всецело содействовать скорейшей стабилизации ситуации в Украине", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана.

    МИД отмечает, что в Казахстане с глубокой обеспокоенностью восприняли известие об обострении противостояния в Киеве и других городах Украины, которое привело к жертвам как среди участников акций протеста, так и представителей правоохранительных органов.

    "С большим сожалением отмечаем ущерб, который политическое противоречие наносит сильному и уважаемому государству, обладающему колоссальным экономическим, промышленным и человеческим потенциалом", - говорится в документе.

    МИД подчеркивает, что Казахстан и Украину связывают традиционно дружественные, стратегические отношения, в основе которых - взаимное доверие и уважение. "Мы рассматриваем Украину как важного партнера нашей страны", - отмечается в заявлении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине