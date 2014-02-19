Астана призывает все политические силы в Украине к сдержанности

АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Астана призывает все политические силы Украины к сдержанности, прекращению кровопролития и восстановлению правопорядка на основе конституции и законов страны, говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в среду.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. Погибли более двух десятков человек, сотни раненых.



"Мы решительно осуждаем насилие в любой его форме и призываем все политические силы Украины к сдержанности, прекращению кровопролития и восстановлению правопорядка на основе конституции и законов страны. Призываем также международное сообщество всецело содействовать скорейшей стабилизации ситуации в Украине", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана.



МИД отмечает, что в Казахстане с глубокой обеспокоенностью восприняли известие об обострении противостояния в Киеве и других городах Украины, которое привело к жертвам как среди участников акций протеста, так и представителей правоохранительных органов.



"С большим сожалением отмечаем ущерб, который политическое противоречие наносит сильному и уважаемому государству, обладающему колоссальным экономическим, промышленным и человеческим потенциалом", - говорится в документе.



МИД подчеркивает, что Казахстан и Украину связывают традиционно дружественные, стратегические отношения, в основе которых - взаимное доверие и уважение. "Мы рассматриваем Украину как важного партнера нашей страны", - отмечается в заявлении.