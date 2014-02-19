Лидеры стран ЕС осуждают чрезмерное применение силы властями Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Лидеры стран ЕС осуждают чрезмерное применение силы украинскими властями, заявил председатель Европейского совета Херман ван Ромпей.



"Мы осуждаем неоправданное применение чрезмерной силы украинскими властями. Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия. Важно разрядить обстановку и улучшить ситуацию с безопасностью", - говорится в заявлении политика, распространенном в среду.



По словам Ромпея, власти Украины должны наказать виновных в чрезмерном насилии.



"Необходимо, чтобы были подвижки в обсуждениях по поводу конституционной реформы, создания охватывающего все стороны правительства и условий для свободных и честных выборов", - говорится в заявлении.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.