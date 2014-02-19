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    РФ выступает против навязчивого посредничества из-за рубежа в Украине

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    "Мы подтверждаем, что ситуация должна быть урегулирована в рамках конституционных прерогатив действующей власти Украины и предостерегаем от попыток навязчивого посредничества", - указал Лавров.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КУВЕЙТ, 19 фев - РИА Новости. Москва выступает против попыток навязчивого посредничества из-за рубежа в сложившейся в Украине ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Мы подтверждаем, что ситуация должна быть урегулирована в рамках конституционных прерогатив действующей власти Украины и предостерегаем от попыток навязчивого посредничества", - указал он.

    Министр добавил, что "мы такие попытки уже не раз наблюдали, мне кажется, что напосредничались наши европейские партнеры достаточно".

    "Призываем всех в этой ситуации поставить интересы Украины, интересы народа Украины выше собственных геополитических замыслов", - заключил Лавров.

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