РФ выступает против навязчивого посредничества из-за рубежа в Украине

КУВЕЙТ, 19 фев - РИА Новости. Москва выступает против попыток навязчивого посредничества из-за рубежа в сложившейся в Украине ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтверждаем, что ситуация должна быть урегулирована в рамках конституционных прерогатив действующей власти Украины и предостерегаем от попыток навязчивого посредничества", - указал он.

Министр добавил, что "мы такие попытки уже не раз наблюдали, мне кажется, что напосредничались наши европейские партнеры достаточно".

"Призываем всех в этой ситуации поставить интересы Украины, интересы народа Украины выше собственных геополитических замыслов", - заключил Лавров.