Лавров назвал, кто несет ответственность за события в Киеве

КУВЕЙТ, 19 фев - РИА Новости. Ответственность за беспорядки в Украине лежит не только на экстремистах, но и на лидерах оппозиции, а также на некоторых западных политиках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, вина лежит на экстремистах, которые все эти недели, месяцы стремились довести ситуацию до такого силового сценария. Но серьезная доля ответственности и на оппозиционерах, которые отказывались от компромиссов, выдвигали требования вне рамок правового поля и в итоге оказались не в состоянии выполнить то, о чем договаривались, в том числе в парламенте. Не могу не сказать и о той ответственности, какую несут многие западные страны, которые всячески пытались вмешиваться в течение событий, поощряли оппозицию к действиям вне правового поля, даже напрямую порой заигрывали с боевиками", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.