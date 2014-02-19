Глава МИД Эстонии: у США и ЕС должна быть единая позиция по Украине

ТАЛЛИН, 19 фев - РИА Новости, Николай Адашкевич. США и Евросоюз должны придерживаться единой позиции в отношении Украины, считает глава МИД Эстонии Урмас Паэт.



"Важно, чтобы Европейский союз и США придерживались единой позиции. Можно предложить помощь для начала переговоров конфликтующих сторон и в качестве средства влияния ввести индивидуальные санкции для отдельных лиц", - сказал в среду Паэт в радиопередаче Uudis+.



По его мнению, Европейский союз может предложить Украине посредническую помощь, желательно, в сотрудничестве с США. "Нет другого решения, кроме как делать все для уменьшения насилия", - отметил министр, добавив, что к диалогу "нужно привлечь всех, кто имеет какое-либо влияние на уменьшение насилия".



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.