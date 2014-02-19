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    СМИ: Олланд и Меркель сформируют единую позицию по ситуации в Киеве

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель "сформируют единую позицию" по ситуации в Украине.
    Ангела Меркель
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель "сформируют единую позицию" по ситуации в Украине, передает в среду агентство Франс Пресс.

    Ранее министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что намерен обсудить ситуацию в Киеве со своим коллегой из Германии в ходе франко-германского совета министров, который пройдет в среду в Париже. Фабиус назвал "вероятной" возможность введения европейскими странами индивидуальных санкций против Украины для урегулирования ситуации в стране.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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