Глава МИД Франции не исключает введения санкций против Украины

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус намерен обсудить ситуацию в Украине со своим германским коллегой, сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала BFMTV.



Он добавил, что не исключает возможности введения европейскими странами индивидуальных санкций для урегулирования ситуации в стране.



"Мы не собираемся оставаться равнодушными. (Мы будем обсуждать) с немецкой делегацией и, вероятно, последуют санкции. Может быть целый ряд санкций, в частности, индивидуальных, против тех, кто стоит за насилием (в Украине)", - отметил Фабиус.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек. МВД сообщает о девяти погибших сотрудниках. Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.