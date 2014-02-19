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    Глава МИД Франции не исключает введения санкций против Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус намерен обсудить ситуацию в Украине со своим германским коллегой.

    ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус намерен обсудить ситуацию в Украине со своим германским коллегой, сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала BFMTV.

    Он добавил, что не исключает возможности введения европейскими странами индивидуальных санкций для урегулирования ситуации в стране.

    "Мы не собираемся оставаться равнодушными. (Мы будем обсуждать) с немецкой делегацией и, вероятно, последуют санкции. Может быть целый ряд санкций, в частности, индивидуальных, против тех, кто стоит за насилием (в Украине)", - отметил Фабиус.

    Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек. МВД сообщает о девяти погибших сотрудниках. Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.

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