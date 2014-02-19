СМИ: УЕФА отказался переносить матч Лиги Европы из Киева

МОСКВА, 19 фев - Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался переносить матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и испанской "Валенсией" из столицы Украины, несмотря на беспорядки, сообщает As.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Украинский Минздрав сообщает о 25 погибших гражданах в ходе беспорядков в Киеве. Матч Лиги Европы запланирован на 20 февраля.



"Руководство "Валенсии" попросило о переносе встречи из Киева, однако УЕФА сразу же ответил отказом, что не поддается никакому объяснению. Футболисты "Валенсии" не будут самими собой в этих условиях. Полагаю, они будут считать часы до отлета с того момента, как прибудут в Киев", - написал в своем блоге главный редактор и колумнист газеты As Альфредо Реланьо.