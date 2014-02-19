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    СМИ: УЕФА отказался переносить матч Лиги Европы из Киева

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Союз европейских футбольных ассоциаций отказался переносить матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и испанской "Валенсией" из столицы Украины, несмотря на беспорядки.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался переносить матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и испанской "Валенсией" из столицы Украины, несмотря на беспорядки, сообщает As.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Украинский Минздрав сообщает о 25 погибших гражданах в ходе беспорядков в Киеве. Матч Лиги Европы запланирован на 20 февраля.

    "Руководство "Валенсии" попросило о переносе встречи из Киева, однако УЕФА сразу же ответил отказом, что не поддается никакому объяснению. Футболисты "Валенсии" не будут самими собой в этих условиях. Полагаю, они будут считать часы до отлета с того момента, как прибудут в Киев", - написал в своем блоге главный редактор и колумнист газеты As Альфредо Реланьо.

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