Арбузов назвал события в центре Киева попыткой захвата власти

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. События в Киеве являются попыткой захвата власти, заявил в среду во время открытия заседания кабмина исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.



"И общество, и власть остро осуждают проявление насилия. Это не проявление демократии и гражданской позиции. Это манипулирование сознанием граждан и попытка силового захвата власти", - сказал он.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек, среди погибших - девять сотрудников правоохранительных органов.

Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалам.