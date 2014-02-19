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    Арбузов назвал события в центре Киева попыткой захвата власти

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    События в Киеве являются попыткой захвата власти, заявил во время открытия заседания кабмина исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.
    Сергей Арбузов
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. События в Киеве являются попыткой захвата власти, заявил в среду во время открытия заседания кабмина исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

    "И общество, и власть остро осуждают проявление насилия. Это не проявление демократии и гражданской позиции. Это манипулирование сознанием граждан и попытка силового захвата власти", - сказал он.

    Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек, среди погибших - девять сотрудников правоохранительных органов.

    Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалам.

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