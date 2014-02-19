МВД: ответственность за поджог Дома профсоюзов - на "Правом секторе"

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Ответственность за поджог Дома профсоюзов в Киеве лежит на радикальной организации "Правый сектор", сообщает в среду МВД Украины.



"Причиной возгорания могли стать попытки злоумышленников скрыть наличие в здании оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



Также сообщается, что "ответственность за это (поджог) лежит на активистах "Правого сектора"".



По состоянию на шесть утра из горящего здания Дома профсоюзов было спасено более 40 человек.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.



Объединение националистических организаций "Правый сектор", которое участвовало в сопротивлении спецназу "Беркут" 30 ноября и в нападении на администрацию президента 1 декабря 2013 года, появилось в конце 2013 года. В "Правый сектор" входят организации "Тризуб", "Патриот Украины", "Белый молот", "Социал-национальная ассамблея", УНА-УНСО и другие. Радикальная организация "Правый сектор" участвовала в столкновениях с милицией в центре Киева на улице Грушевского в январе и в захватах зданий.