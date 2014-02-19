наверх
10.03.201802:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ГСЧС: обрушились перекрытия горящего в Киеве Дома профсоюзов

    (обновлено: )26
    Перекрытия между этажами Дома профсоюзов в Киеве обрушились в результате продолжающегося пожара. Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу.

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Перекрытия между этажами Дома профсоюзов в Киеве обрушились в результате продолжающегося пожара, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в среду.

    "Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу, так как произошло обрушение конструкций между 4 и 5 этажами", - отмечается в сообщении.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

    В центре города произошло несколько пожаров. Из горящего Дома профсоюзов, который был охвачен огнем почти полностью, вывели более 40 человек.

    "Кроме того пожар возник в куче дров, которая расположена вблизи дома консерватории. Спасатели со стороны гостиницы "Украина" подают ствол на защиту здания. Сотрудники консерватории собственными силами стараются погасить пламя", - уточнили спасатели.

    Из горящего Дома профсоюзов семь человек пришлось выносить на носилках, а четверых спасать с помощью подъемника.

    "Спасатели работают в очень сложных условиях ради спасения людей и материальных ценностей. Главное управление ГСЧС в Киеве просит всех, кто находится в центре столицы, не препятствовать спасению людей", - заключило ведомство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине