ГСЧС: обрушились перекрытия горящего в Киеве Дома профсоюзов

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Перекрытия между этажами Дома профсоюзов в Киеве обрушились в результате продолжающегося пожара, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в среду.



"Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу, так как произошло обрушение конструкций между 4 и 5 этажами", - отмечается в сообщении.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.



В центре города произошло несколько пожаров. Из горящего Дома профсоюзов, который был охвачен огнем почти полностью, вывели более 40 человек.



"Кроме того пожар возник в куче дров, которая расположена вблизи дома консерватории. Спасатели со стороны гостиницы "Украина" подают ствол на защиту здания. Сотрудники консерватории собственными силами стараются погасить пламя", - уточнили спасатели.

Из горящего Дома профсоюзов семь человек пришлось выносить на носилках, а четверых спасать с помощью подъемника.



"Спасатели работают в очень сложных условиях ради спасения людей и материальных ценностей. Главное управление ГСЧС в Киеве просит всех, кто находится в центре столицы, не препятствовать спасению людей", - заключило ведомство.