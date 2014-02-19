МВД: жертв беспорядков в Киеве могли застрелить радикалы

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. МВД Украины полагает, что жертвы беспорядков в Киеве могли быть убиты радикалами - сотрудники правоохранительных органов, утверждает ведомство, не используют огнестрельное оружие.

"Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые ранения, ранения в затылок), а также характеристики оружия, которое изымается, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим агрессивно настроенными митингующими", - говорится в сообщении на сайте министерства.

"Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины не используют огнестрельное оружие Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые ранения, ранения в затылок), а также характеристики оружия, которое изымается, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим агрессивно настроенными митингующими", - говорится в сообщении на министерства.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.