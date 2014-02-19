наверх
10.03.201802:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    МВД: жертв беспорядков в Киеве могли застрелить радикалы

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )5
    МВД Украины полагает, что жертвы беспорядков в Киеве могли быть убиты радикалами - сотрудники правоохранительных органов, утверждает ведомство, не используют огнестрельное оружие.
    Ситуации в Киеве
    Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. МВД Украины полагает, что жертвы беспорядков в Киеве могли быть убиты радикалами - сотрудники правоохранительных органов, утверждает ведомство, не используют огнестрельное оружие.

    "Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые ранения, ранения в затылок), а также характеристики оружия, которое изымается, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим агрессивно настроенными митингующими", - говорится в сообщении на сайте министерства.

    "Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины не используют огнестрельное оружие Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые ранения, ранения в затылок), а также характеристики оружия, которое изымается, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим агрессивно настроенными митингующими", - говорится в сообщении на министерства.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине