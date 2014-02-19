Девять правоохранителей погибли в Киеве, у 74 - огнестрельные ранения

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Более 70 правоохранителей в Киеве получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами, девять человек погибли, сообщило МВД страны в среду.



"Девять правоохранителей погибли от огнестрельных ранений во время массовых беспорядков в Киеве. 371 работник органов внутренних дел обратился за помощью, 349 госпитализированы. У 74 правоохранителей - огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщал, что помимо сотрудников правоохранительных органов, погибли 11 человек. За медицинской помощью по последним данным обратился 221 участник массовых беспорядков, госпитализированы 114 человек.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.