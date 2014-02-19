КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Пятеро журналистов госпитализированы после беспорядков в Киеве, сообщает в среду Минздрав.



Ранее стало известно о гибели корреспондента украинской газеты "Вести".



"Среди госпитализированных в учреждения здравоохранения: работники правоохранительных органов - 79 человек; журналисты - 5 человек; депутаты - 1 человек (Пазеняк В.С. - по словам, избили в доме офицеров); дети до 18 лет - трое", - говорится в сообщении.



Уточняется, что всего пострадал 351 человек, погибли 25.