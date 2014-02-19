Минздрав: иностранцев нет среди пострадавших в беспорядках в Киеве

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Медики установили, что среди пострадавших в результате беспорядков в Киеве нет иностранных граждан, сообщил Минздрав страны в среду.



"Иностранные граждане (среди пострадавших) - отсутствуют", - говорится в сообщении.



Медики отмечают, что всего за медицинской помощью обратился 351, госпитализирован 241 участник массовых мероприятий, погибли 25 человек.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.