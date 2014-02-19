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    Послы стран ЕС обсудят в Брюсселе варианты ответа на ситуацию в Киеве

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Комитет по политике и безопасности ЕС, заседающий на уровне послов при Евросоюзе, обсудит в среду в Брюсселе все возможные варианты реагирования на ситуацию в Украине.
    Флаг Евросоюза
    flickr.com/rockcohen

    БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Комитет по политике и безопасности ЕС, заседающий на уровне послов при Евросоюзе, обсудит в среду в Брюсселе все возможные варианты реагирования на ситуацию в Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Майкл Мэнн.

    "Встреча намечена на 11.00. Это комитет, который собирается на уровне послов, это на один уровень ниже, чем Совет ЕС по иностранным делам. Будут обсуждаться все опции. Где этот вопрос будет обсуждаться дальше, пока не ясно", - сказал Мэнн.

    В Киеве во вторник вновь вспыхнули беспорядки. По последним данным, погибли 25 человек.

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