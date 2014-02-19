Фракция блока Меркель: ответственный за смерти в Киеве - Янукович

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Фракция блока Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" в бундестаге возлагает ответственность за кровопролитие в Киеве на президента Виктора Януковича и считает необходимым введение санкций со стороны ЕС против украинских властей, заявил в среду замглавы парламентской фракции Андреас Шоккенхофф.



"Президент Виктор Янукович однозначно несет ответственность за эскалацию насилия. Янукович совершенно не готов к подлинному диалогу с оппозицией по политическому решению путем компромисса. Кроме того, он несет основную ответственность за чрезвычайно жестокие действия сил безопасности", - считает депутат.



Он заявил, что в этой ситуации персональные санкции, которые подразумевают блокировку счетов и запрет на въезд, со стороны ЕС "срочно необходимы". "Они должны быть введены против тех, кто несет ответственность за насилие со стороны сил безопасности против демонстрантов, журналистов и мирного населения", - подчеркнул Шоккенхофф.



Накануне о возможности введения санкций против виновников кровопролития заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. При этом он не возлагал однозначной ответственности на ту или иную сторону конфликта.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.