наверх
10.03.201802:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша готова принять беженцев и пострадавших из Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )14
    Польша готова принять беженцев и пострадавших в связи с событиями в Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в парламенте страны.
    Премьер-министр Польши Дональд Туск
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости, Леонид Свиридов. Польша готова принять беженцев и пострадавших в связи с событиями в Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в парламенте страны.

    "Польша готова принять пострадавших в связи с событиями в Украине и возможных беженцев", - сказал Туск. Глава правительства Польши проинформировал также, что Вышеградская Группа сейчас обсуждает координацию совместных действий по принятию украинцев, которым будет необходима медицинская помощь. "В каком-то смысле черный сценарий уже происходит на наших глазах", - сказал Туск.

    "В нашем распоряжении большое количество мест в госпиталях МВД, в случае необходимости есть резерв в (медучреждениях) министерства обороны. Мы готовы к принятию большого числа пострадавших", - сказал глава правительства Польши.

    По его словам, "Подкарпатское и Любельское воеводства Польши (граничат с Украиной) готовы к разным сценариям на польско-украинской границе".
    "Я нахожусь в постоянном контакте со всеми службами с тем, чтобы пострадавшие, раненые и возможные беженцы были приняты соответствующим образом. Польша к этому готова", - пояснил Туск.

    Польский премьер сообщил также, что на данный момент на территории Польши в местных больницах находятся 11 граждан Украины, пострадавших во время беспорядков в Киеве во вторник.

    Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине