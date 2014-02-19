Польша готова принять беженцев и пострадавших из Украины

ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости, Леонид Свиридов. Польша готова принять беженцев и пострадавших в связи с событиями в Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в парламенте страны.



"Польша готова принять пострадавших в связи с событиями в Украине и возможных беженцев", - сказал Туск. Глава правительства Польши проинформировал также, что Вышеградская Группа сейчас обсуждает координацию совместных действий по принятию украинцев, которым будет необходима медицинская помощь. "В каком-то смысле черный сценарий уже происходит на наших глазах", - сказал Туск.

"В нашем распоряжении большое количество мест в госпиталях МВД, в случае необходимости есть резерв в (медучреждениях) министерства обороны. Мы готовы к принятию большого числа пострадавших", - сказал глава правительства Польши.



По его словам, "Подкарпатское и Любельское воеводства Польши (граничат с Украиной) готовы к разным сценариям на польско-украинской границе".

"Я нахожусь в постоянном контакте со всеми службами с тем, чтобы пострадавшие, раненые и возможные беженцы были приняты соответствующим образом. Польша к этому готова", - пояснил Туск.



Польский премьер сообщил также, что на данный момент на территории Польши в местных больницах находятся 11 граждан Украины, пострадавших во время беспорядков в Киеве во вторник.

Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.