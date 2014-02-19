Баррозу ожидает одобрения ЕС санкций против виновных в насилии в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия ожидает одобрения странами-членами Евросоюза точечных санкций против виновных в насилии и использовании чрезмерной силы в Украине, говорится в коммюнике главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу.



"Мы ясно заявляли, что ЕС отреагирует на любое ухудшение ситуации. Поэтому мы ожидаем, что страны-члены согласятся (ввести) точечные меры против ответственных в насилии и использовании чрезмерной силы в срочном порядке по предложению высокого представителя (Кэтрин Эштон)", - говорится в коммюнике от имени главы ЕК.

По его словам, Еврокомиссия потрясена событиями, произошедшими в Украине за последние сутки.



"Политическое руководство страны ответственно за обеспечение необходимой защиты фундаментальных прав и свобод. Мы призываем все стороны немедленно положить конец насилию и включиться в целенаправленный диалог, отвечая на демократические устремления украинского народа", - заявил председатель ЕК.



Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон Майкл Мэнн сообщил РИА Новости, что в среду послы стран ЕС в Брюсселе обсудят все возможные действия в ответ на ситуацию на Украине.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.