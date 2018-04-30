Перепись населения сработает против власти — Кушнирук

Борис Кушнирук, facebook

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter заявил о том, что правительству нужно как можно быстрее подготовиться к проведению всеукраинской переписи населения. По словам Гройсмана, эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов.

С последней переписи населения прошло 17 лет. Тогда общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек. В правительстве утвердили квоту иммигрантов до конца 2018 года. Согласно этому решению, Украина готова принять почти 4 с половиной тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Это больше чем в прошлом году на 200 человек.

Почему власти решили провести перепись населения именно сейчас, спустя 17 лет, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Для чого потрібно проводити перепис населення?

— Перепис населення – це один із фундаментальних механізмів і кількість населення – це один із фундаментальних факторів, на яких базуються економічні та інші прогнози в країні. Тобто саме на кількості населення базуються довгострокові прогнози економічного розвитку, на цій же кількості населення плануються прогнози по обороноздатності країни і т. д. Знову ж таки, кількість населення має значення в такому показнику, як ВВП на душу населення, тобто в який перелік країн входить Україна: з низькими ВВП чи високим ВВП, чи з середнім на душу. Потрібно було робити цей перепис ще років десять назад.

У нас не перераховували населення 17 років.

— Так, тобто раз в десять років потрібно було б його перераховувати, але знову ж таки дуже цікаво вибраний момент, коли дуже багато людей виїхали за кордон. Це декілька мільйонів людей і, дійсно, перепис може показати, що буцімто не так вже все й погано, але така цифра буде тільки за рахунок того, що люди виїхали з країни. Скільки покаже перепис, знову ж таки, це може бути використано і проти діючої влади, якщо перепис покаже трошки більше 30 мільйонів чоловік в країні. Тому що те, що 40 мільйонів зараз не проживає, це видно і по споживанню хліба, і по споживанню електроенергії, води і т.д. Це обов’язок держави знати, скільки проживає громадян на її території.

Передусім це робиться для виборів?

— Я не думаю, що це для цього робиться, це все ж таки треба робити. Якщо у нас виявиться десь 30 мільйонів, то зовсім інші економічні показники будуть на душу населення. Це одна статистика. Але, знову ж таки, перепис населення не автоматично впливає на списки виборців, тобто буде явка вища за рахунок меншого населення і т.д., але це напряму ніяк не впливає. Після цього потрібно буде робити нові списки виборців і т.д.

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Раніше для перепису населення потрібно було друкувати спецбланки, здавати їх на підрахунок, чекати результатів. Зараз це вже можна робити в електронному вигляді?

— Я не думаю, що це можна буде робити в електронному вигляді, зважаючи на те, що у нас більша половина населення ніколи не користувалась комп’ютером та інтернетом. Тому це робиться шляхом обходу, зняття фізичного документу, документальних даних і т.д., тобто це ніяк не робиться. Це взагалі дуже неправда велика, коли кажуть, що все можна робити в електронному вигляді. Ні, електронний вигляд – це допомога до фізичного вигляду. Я взагалі нічого не раджу робити в електронному вигляді.

При Кабміні вже створено спеціальну комісію, яка напрацює пропозиції щодо термінів, варіантів проведення пробного проведення перепису населення. Що означає пробного?

— Це треба у них спитати, що вони мають на увазі, але, як правило, може бути якийсь пілотний варіант в якійсь області чи в окремому районі, тобто подивитись, як працюють механізм

Тут можуть бути якісь спекуляції?

— Я не думаю, тому що держава все ж таки не зацікавлена показати, що у нас виїхало дуже багато людей.

Які органи держвлади беруть участь у переписі?

— Це по-різному робиться. Як правило, за це відповідає виконавча влада, Кабмін, а хто буде виконавцем, це треба в них запитати, як вони будуть робити перепис населення.

Передбачається, що перепис населення пройде у 2020 році. Очолив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведення всеукраїнського перепису населення перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. До складу увійшли заступники міністрів профільних міністерств і відомств і, як сказав пан Кубів, комісія в своїй роботі врахує положення нового закону про освіту і актів, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. Що можна враховувати з нового закону про освіту?

— Про освіту? А при чому тут новий закон про освіту до перепису населення? Більш того, в 2020 році не буде ні Кубіва, ні інших цих людей на своїх посадах, тому він може говорити все, що він хоче.

Чому ви впевнені, що пан Кубів і багато з тих, хто зараз при владі не будуть на своїх посадах?

— Тому що у нас вибори і, зважаючи на те, як народ ненавидить цю владу, я не бачу механізмів, як вони залишаться на своїх посадах.