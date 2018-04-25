Аграрное рейдерство. Ловкачи были и будут - Кравец

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Минюсте заявили, что антирейдерские аграрные штабы, которые сейчас возобновили работу, будут действовать столько, сколько нужно для обеспечения безопасности фермеров. Для этих штабов специально не прописывали конечные сроки работы, и они должны уберечь от срыва посевную кампанию. Об этом заявила замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова. По ее словам, личную ответственность за работу штабов в Украине несут главы облгосадминистраций.

Какими полномочиями и ресурсами обладают антирейдерские аграрные штабы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Насколько антирейдерские штабы помогают фермерам в решении проблем с рейдерскими захватами?

— На мой взгляд, об эффективности тут речь не идет, потому что работа таких штабов должна быть направлена на то, чтобы в принципе предотвратить и сделать невозможным любые смены собственников, смены арендаторов, смены права аренды земли. На самом же деле, предыдущая практика работы так называемых антирейдерских штабов сводится исключительно к тому, что рассматриваются жалобы, передаются в правоохранительные органы, при этом сами аграрии, у которых отобрали зерно или изменили право собственности на определенные земельные участки, фактически остаются незащищенными, потому что правоохранительные органы не работают, а само существование таких антирейдерских штабов подталкивает к мысли, что все эти реестры, существующие в Украине, можно определенным образом в ручном режиме, без надлежащих правовых оснований изменять. Поэтому здесь не столько должна быть работа антирейдерских штабов, сколько Минюст должен навести порядок со своими реестрами.

Минюст ничего не делает, чтобы навести порядок в этих реестрах?

— Очень тяжело тут сказать, что они делают или не делают, потому что проблема остается, и проблема с каждым годом только увеличивается и увеличивается. Создание этих антирейдерских штабов — тому дополнительное подтверждение. И продолжение их работы. Ну, зачем регулировать работу реестров в ручных режимах, оспаривать какие-то перерегистрации, договоры аренды, которых не было, когда просто нужно навести порядок у себя в регистрационной службе и со своими документами.

Какие наиболее частые схемы рейдерских захватов фермерских хозяйств?

— В большинстве случаев вопрос касается аренды земельных участков. Когда один посадил, а другой приехал и собрал урожай. При этом тот, кто собрал урожай, показывает, что у него заключен договор аренды и он зарегистрирован надлежащим образом на этот земельный участок. В большинстве случаев это связано не столько с рейдерством, сколько в общем-то с правовой безграмотностью и абсолютно халатным подходом к своим правам. Потому что большинство арендаторов земли забывают продлить договора аренды, забывают направить соответствующее уведомление собственникам этих земельных паев для продления договоров, и более «спритні» бизнесмены этим пользуются, перезаключают договора аренды на себя, причем это все происходит в абсолютно законодательном поле. И таким образом присваивают себе урожай. Конечно, уже есть решение Верховного суда по подобным вопросам, где рассматриваются подобные дела относительно того, что должна быть компенсирована определенным образом стоимость вот этого урожая. Но опять же, в большинстве случаев все это так называемое рейдерство связано исключительно с тем, что собственники земельных участков, которые там по 5-10 лет их арендуют, забывают перезаключить договора аренды.

Организаторам подобных захватов, им нужен открытый доступ в нужный реестр, чтобы понимать, у кого продлен договор аренды, а у кого нет?

— Такая информация, более-менее открытая, она есть. Нет каких-то таких больших секретов, на какой период заключен договор аренды. Поэтому здесь больше, как я и говорил, речь идет не о рейдерстве, а о определенных юридических нюансах договоров аренды, которые не соблюдаются старыми арендаторами этих земельных участков. Потому что таких откровенных краж урожая… потому что это скорее не рейдерство, а именно кража, и они всегда были, и антирейдерские комиссии к этому никакого отношения не имеют. Антирейдерские комиссии — это только к регистрации договоров аренды либо подделке каких-то документов и фактических манипуляций с земельным кадастром, когда у нас уже сколько существует этот земельный кадастр, сколько об этом говорили, выделили деньги, а до сих пор существует наложение одних участков на другие, до сих пор не согласованы границы земельных участков, чем многие и пользуются. Но опять же, о всех этих несовпадениях известно было не вчера, об этом известно уже пять-семь лет. И до сих пор не исправить эту ситуацию, и пытаться её исправлять перед посевной, или после посевной, в ручном режиме, я считаю, это просто очередное подтверждение некомпетентности государственных органов.

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Некомпетентности или все-таки есть определенная заинтересованность государственных органов в сохранении подобной ситуации?

— Конечно, они же должны оправдывать свое существование, чтобы о них помнили, что есть такие органы, куда всегда можно прийти, пожаловаться, о чем-то попросить. Говорить о какой-то коррупции в этих органах я не могу, потому что как бы сам за руку не ловил, но опять же, их существование является нонсенсом. Потому что я не думаю, что в какой-то другой аграрной стране существуют подобные комиссии. Хотя законодательная база — точно такая же. Все это связано с тем, что работа земельного кадастра в принципе проходила и проходит в ручном режиме, а не в автоматическом и согласованном, хотя на это уже выделено, как я говорил, миллиарды и бюджетных средств, и кредитных средств, и различных грантов, но до сих пор существуют эти наложения земельных участков, привязки к разным точкам, и таким образом люди, которые об этом знают, вот в соседних районах, этим пользуются. То есть, один земельный участок может принадлежать двум разным районам и у двух людей быть абсолютно законные документы на один и тот же земельный участок. И чем тут поможет антирейдерская комиссия? Для меня — загадка.

Каковы полномочия антирейдерских комиссий? С какими вопросами к ним обращаться фермеру?

— В первую очередь, это вопросы, связанные с регистрацией права аренды и права собственности на земельные участки. То есть, ему нужно будет обращаться в эти антирейдерские комиссии, которые созданы при областных управлениях юстиции, с соответствующими жалобами, если он увидит, предположим, что на его земельном участке кто-то пытается посадить или собрать урожай. То есть, понятно, что он придет, ему покажут другие документы другого собственника этого земельного участка, и он будет именно с этими документами обжаловать, что вот незаконно было передано право собственности на эти земельные участки. Но у Минюста за прошлые года или за прошлый год работы было возбуждено аж 17 уголовных дел. Поверьте, для Украины это просто ничего. И опять же, возбуждение уголовного дела и доведение его до логического завершения, мы прекрасно все понимаем, что это абсолютно две принципиальные разницы. И будут ли наказаны непосредственно виновники таких несовпадений или умышленных подделок документов, это еще очень большой вопрос, потому что в данном случае, в первую очередь ответственность должны нести государство и государственные органы.