Аграрное рейдерство угрожает уже жизням фермеров - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Рейдерство в аграрном секторе стало явлением массовым. СМИ почти каждый день сообщают о перестрелках и конфликтах, связанных с фермерскими хозяйствами. Поэтому Украине создадут оперативные штабы для реагирования на рейдерские атаки в период уборки урожая. Такое решение принял Кабмин.

Рабочую группу при правительстве по координации штабов возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив. А в регионах — руководителями станут главы облгосадминистраций.

Раз в две недели они должны будут информировать о своей работе правительство, Минюст и МВД. А полный отчет о такой работе запланирован по завершению сбора урожая — 15 ноября в Кабинете министров.

Что происходит в аграрном секторе, насколько рейдерство обрело массовые масштабы, и что с этим делать, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому саме зараз почалася хвиля рейдерських захоплень і збройних конфліктів, що пов'язані з аграріями?

— Хвиля триває більше дох років, у минулому році, в серпні, ми створили штаби і ведемо боротьбу за захист своєї власності, за захист працювати на рідній землі. І ми вітаємо те, що на наше звернення, а ми і усно, і письмово розмовляли з прем'єром Гройсманом, і на вчорашньому засіданні уряду він відгукнувся на створення таких штабів. Ми дали свої кандидатури як в центральний штаб, так і в усі обласні. Людей, які два роки працюють по захисту власності своєї, і така спільна координація, я переконаний, повинна дати в найближчий термін результати, мінімізувати кількість рейдерських захоплень, але щоби ліквідувати це явище, потрібна довготривала системна робота і законодавчої влади, і виконавчої влади, і в центрі, і на місцях, і робота правоохоронних органів. На жаль, тут є дуже багато проблем, перш за все, це анархія в сфері земельних відносин, тінізація, корупція, криміналізація, це часто на місцях неефективність місцевих правоохоронних органів, і разом це призводить до того, що явище рейдерства два роки є просто загрозою життю і діяльності фермерських господарств.

Ці штаби допоможуть у боротьбі з рейдерством, адже все це вже два роки триває?

— Безумовно, ми мали такі саме питання, безумовно два роки виникає, і минулого року, ви знаєте, ми зверталися до політичних партій, до ВРУ, і провели закон антирейдерський, але відповідно була прийнята постанова… На жаль, злагодженої ефективної роботи правоохоронних органів, органів влади в центрі і на місцях, не було. Хочеться вірити в те, що такий штаб стане координатором взаємодії, не таємниця, що є прикриття на місцях прокуратури, міліції, місцевих органів, депутатів, в тому числі, парламенту. Тому з цією чумою треба боротися спільно, прозоро, враховуючи підтримку ЗМІ, і тоді я думаю, нам вдасться мінімізувати цю трагедію.

Якщо йдеться про рейдерські захоплення, чи є на боці якоїсь з конфліктуючих сторін представники правоохоронних органів? Чи можуть вони допомогти в таких випадках?

— Всюди по-різному складається. На жаль, це факти, у нас реєстр ведеться, протягом цих двох років, і ми нещодавно оприлюднювали, є випадки, якщо йде мова про місцевий рівень, що там повністю поліція на стороні одного з рейдерів. Але представники поліції є безумовно, які стають на ту чи іншу сторону. Так і в інших структурах є такі випадки. На жаль, у нас ситуація в цьому плані є драматичною. І чому не вдалось за два роки загасити, оце якраз відсутність координації і відсутність політичної волі починаючи з верхів покінчити це ганебне явище. Хочеться вірити, що політична воля у Гройсмана з'явиться. У нього є такий шанс.

Аби це не було просто створенням ілюзії діяльності. Наприклад, якщо йдеться про рейдерські захоплення підприємств, то тут необхідна перереєстрація на нових власників. Важко обійтися без своєї руки в реєстрах, в Мінюсті, в судах…

— Ми не дамо, щоб це просто була фікція, бо для нас це життя. Адже фермерів вбивають, і кожен рік це не одиниці, а десятки. На жаль, хороші господарі покидають цей світ за те, що вони дуже добре працюють і мають відповідно матеріальні статки. Тому ми будемо робити все, щоб цього не було. Тепер що стосується такого явища, як захоплення шляхом зміни реєстрації. Таких випадків є теж чимало, їх стало трошки менше після прийняття закону, бо перша проблема виникла з лібералізацією внесення змін до реєстру. Законом ускладнений цей процес, ми пропонуємо його ще підсилити, щоби без присутності попереднього власника фізично не можна було вносити ніякі зміни. Це необхідно буде зробити, але ви тут праві, і я про це говорив не випадково, що вносить будь-яку сторонню людину реєстратор, це відбувається за підтримки отих же і управлінь юстиції, силових місцевих органів влади, де відбуваються такі дії. Такі дії мають місце, про це треба говорити і викорінювати.

Що таке рейдерство врожаїв? Як можна відібрати зібраний врожай?

— Явище, я так називаю, рейдерів-човників. Їде група людей, комбайн, вантажний автомобіль і група прикриття, вони кочують по полях, відслідковують ситуацію, якщо на полі нікого немає, заїжджають, збирають. Появляється — тікають. Тому йде, будемо говорити, модернізація, вдосконалення рейдерських захоплень, які не тільки пов'язані з землею, які не тільки пов'язані з підприємствами, фермерськими господарствами, але які пов'язані і з врожаєм. І не тільки зернових. Розмаїття стає ще ширшим, тому це явище є сьогодні дуже проблемним, тільки у Асоціації фермерів ми зареєстрували 570 повідомлень такого характеру за перше півріччя. Це далеко не все те, що реально відбувається в кожному населеному пункті України. Це загроза стабільності, це загрожує розвитку.

Аграрії самостійно створювали, наприклад, групи швидкого реагування, аби приходити один одному на допомогу?

— Ми якраз відзначали 3 серпня на прес-конференції, що річниця виповнюється, як ми створили штаби в усіх областях. І протягом цього періоду, вже більше року, ми вели наскільки могли боротьбу, ми захищаємо настільки можемо кожного. І багато господарств вдалося захистити в той чи інший спосіб. Ми створили регіональні самооборони. У нас є самооборона на Дніпропетровщині, більше сотні.

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Це фермери, які в законний спосіб, зі своєю зареєстрованою зброєю захищають, і у нас там, на жаль, були і поранення, слава богу, не було вбивств, тривала боротьба за господарства, у нас є в західному регіоні, в центрі… Тобто ми маємо регіональні самооборони. Але ми дуже не хочемо і не ставимо питанням створювати в кожній області такі оборони, і дедалі більше ставити загони озброєних людей, коли цим повинна займатися влада. Ми сплачуємо податки і повинні отримувати захист конституційний, починаючи від гаранта Конституції. Тому ми цього вимагаємо. А це вимушені наші дії, самим вирощувати хліб, захищати його, захищати своє життя і життя своїх родин. Це не нормально.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Аркадий Корнацкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после введения моратория на продажу сельхозземель, их оборот не прекращался, но по теневым схемам.

А член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко считает, что снятие моратория на продажу частных сельхозземель разбалансирует аграрный рынок, так как не все фермеры или предприятия смогут найти деньги, чтобы выкупить арендуемый ресурс.