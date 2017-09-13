В Кабмине озвучили масштабы рейдерства земли в Украине

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. От одного до трех тысяч гектаров земли в Украине были захвачены рейдерами, заявил вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства.

"Следственными подразделениями Национальной полиции расследуется 44 уголовных дела по данной категории, но это еще мало потому, что случаев гораздо больше. Вместе с тем мы оценили сегмент жертв рейдеров — это от тысячи до трех тысяч гектаров земли, которые захватываются", — заявил Кубив.

По его словам, для решения проблемы должно развиваться сотрудничество с общественностью и включение ее представителей в состав оперативных штабов, которые противодействуют рейдерским захватам.

Ранее глава государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов в ходе рабочего визита в Николаев заявил, что отдельные украинские министры и народные депутаты занимаются рейдерством.