Скандал на Ровенщине: селяне против рейдеров

РИА Новости Украина

На Ровенщине назревает аграрный скандал. Жители села Копытково жалуются, что рейдеры-аграрии засеяли их поля, собирают урожай и не платят аренды за паи, а договор у них вообще оказался с фиктивной фирмой, пишут местные СМИ.

По мнению дителей, ОО "Ют-агро зерно"-- рейдерs: не имея права, собирают урожай на их полях.

"Договор аренды вероятно незаконным путем жители заключили с фирмой "Книга сети" но их представителей они никогда не видели и убеждают — подписи подделаны", – сказано в сообщении.

Как говорят селяне, поля засеяло ОО "Ют-агро зерно" и теперь уверенно собирают урожай, но с ними нет договора и за аренду полей никто не платит.

"ОО "Ют-агро зерно" засеяли паи людей, которые они украли, и зарегистрировали на "Книга сити". Люди просили не засевать поля. Но фирма без ведома крестьян таки сделала это, — возмущается владелица пая Мария Полищук. — Мы не знаем, что это за "Книга Сити" и откуда она взялась. Нам не платят арендной платы, не дают зерна, и не допускают к нашим паям. Мы уже не знаем, что нам делать и куда обращаться, сил терпеть это издевательство над людьми больше нет. Мы просто хотим вернуть землю, чтобы самостоятельно обрабатывать ее, сеять и собирать урожай".

vse.rv.ua Конфликтная ситуация с землей в Ровенской области

Пайщики утверждают, что писали множество заявлений о подделке их подписей на договорах аренды, но на них никто не реагировал.

"Люди решили за компенсацию неуплаченной им аренды за паи, собрать урожай, который там был усеян ООО "Ют-агро зерно", но представители компании применяя силу не дают этого сделать. Утверждают, что имеют все документы и разрешения на урожай", — пишут местные СМИ.

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"Дошли до согласованного плана действий с крестьянами-собственниками паев с. Копытково по защите их нарушенных прав. В отношении лиц, которые считают, что крестьян можно цинично обманывать, не платить аренду за их имущество и подрабатывать подписи, документы уже находятся в правоохранительных органах. Антирейдерский штаб области тщательно будет следить за расследованием этого производства" — отметила начальник Главного территориального управления юстиции в Ровенской области Иванна Смачило.

vse.rv.ua Конфликтная ситуация с землей в Ровенской области

Сообщается, что во вторник работники юстиции и юридической помощи также поедут к крестьянам помогать оформлять документы владельцам паев в суд.

Сейчас частично собранный урожай находится на хранении. Тем временем, селяне решили добиваться правды в судах, но уже под надзором властей.