Дикий Запад по-украински: как селяне защищаются от рейдеров

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Конфликт в Бережинке

Наша дорога направлена в село Бережинка Кировоградской области, где два месяца назад произошли столкновения с участием Национальной гвардии. Местные селяне утверждают, что их фермерское предприятие "Нива-2010" пытались завладеть рейдеры из охранной фирмы "Борисфен", которую контролирует народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза". Селяне при участии бойцов батальона "Донбасс" прогнали рейдеров, однако им на помощь пришла Национальная гвардия, которая попыталась вернуть рейдеров на предприятие. В ходе зачистки пострадали десятки человек, однако селянам удалось возвратить предприятия под контроль прежних собственников.

Приехав на место событий двухмесячной давности, мы убедились, что самоорганизация у селян на высоте. К офису предприятия тут же пришел с десяток человек. Местным СМИ они не доверяют, потому что считают, что они перекручивают информацию в угоду местным олигархам. Центральным СМИ они также не верят, потому что, по их мнению, они работают на власть. Больше доверия у них вызывают иностранные СМИ.

"Я вот смотрел, как показали события белорусские и российские телеканалы. Так они более правдиво рассказали, чем наши" – возмущается житель села.

"Нива-2010" представляет собой предприятие, которое работает на землях бывшего колхоза. По сути, селяне и воспринимает его как свой колхоз, поэтому и готовы его отстаивать с оружием в руках. Собственник предприятия являются выходцем из села, проработав в колхозе десятки лет. Большая часть жителей работает тут же на агрофирме, а пайщики получают арендую плату за землю живыми деньгами – более 3 тыс. грн за гектар.

Заместитель директора агрофирмы Юрий Драбиненко рассказал нам, что предприятие, по сути, выполняет роль колхоза, поскольку именно сюда селяне идут, если им нужна помощь. "Мы помогаем односельчанам, если кому-то нужна помощь, даем деньги на лечение, учебу, похороны, решаем хозяйственные проблемы. Люди понимают, что в случае прихода рейдеров могут лишиться всего – и паев и поддержки и работы. Поэтому они стоят за агрофирмы так же горой, как и мы", — заявил предприниматель.

Собственники предприятия попались на традиционную для области уловку рейдеров. Вначале некто заявляет, что дал владельцам кредит под залог доли в бизнесе, или сообщает в полицию, что купил предприятие через подставные оффшорные компании и требует правоохранителей обеспечить ему проход на территорию своей новой собственности. По такой нехитрой схеме было захвачено уже десятки агропредприятий в соседних районах.

По словам Драбиненко, в Бережинку вошли "титушки", которые работают на охранную фирму депутата от Народного фронта" Юрия Березы. Рейдеры показывали фиктивные документы о покупке бизнеса через оффшорные компании, однако сдать эти документы в экспертизу отказывались. Пока настоящие собственники пытались вернуть фирму, обращаясь в суды и полицию, рейдеры начали вести "хозяйственную деятельность".

"Они спалили химикатам 300 гектар кукурузы, еще 300 гектар не успели засеять. За 23 дня, когда рейдеры удерживали предприятие, мы не могли провести сельскохозяйственные работы, в этом году понесем огромные убытки", — заявил Драбиненко.

В качестве доказательства своих слов он показывает засохшие и не проросшие посевы подсолнуха. Теперь, по его словам, на поле усиленно работают комбайны в сопровождении вооруженных охранников.

Возмущаются "хозяйствованию" рейдеров и опрошенные селяне.

— Они ходили по домам, и требовали переписать на них свой пай, говорили, что хату сожгут, если не перепишем.

— Они пытались вычистить все, вынести все с предприятия. Шурупы даже позабирали, кабеля отрезали, даже медь с кабелей вытянули, вот такие вот хозяева. Хорошо, что мы технику спрятали.

Однако еще большее возмущение у селян вызвали действия полиции и Нацгвардии, когда селянам удалось выгнать рейдеров.

— Они приехали с Киева, все знали, где у нас что находится, где у нас тревожная кнопка. Видать, основательно готовились. Нацгвардия и полиция била людей, в том числе женщин, — сообщил главный агроном фирмы Алексей Алексеевич.

В следующий раз селяне настроены действовать более решительно, в том числе, с помощью огнестрельного оружия.

— У нас другого выхода нет. Если мы лишимся своего предприятия, то лишимся и средств к существованию, — заявила жительница села.

Селяне уверены, что рейдеры еще вернутся. Поэтому Бережинка напоминает населенный пункт на осадном положении – жители сообщают другу о подозрительных машинах, на предприятии исправно работает тревожная кнопка, которая, по словам жителей, собирает вокруг офиса "Нивы-2010" большую часть села в течение 10 минут.

Аграрные "ковбои"

По мнению местных аграриев, захватчики не могли бы себя чувствовать столь вольготно, если бы не их мощная поддержка со стороны местной и центральной власти. По словам Юрия Крутько, руководителя гражданского союза "Аграрная самооборона Украины", рейдеры наиболее активно атакуют Кировоградскую область, поскольку этот регион обладает уникальным логистическим потенциалом (идут все дороги в черноморские порты) и очень плодородными землями. Кроме того, тут почти нет агрохолдингов олигархов, поэтому эта территория является для них непаханым полем.

Крутько сообщил, что буквально на днях рейдеры избили одного местного фермера, который сейчас лежит в больнице. Еще один руководитель предприятия был не так давно убит, а его имущество, в том числе, машина перешла в собственность рейдеров. Все это вынуждает аграриев объединяться и давать отбор захватчикам сообща.

"Мы создали штаб-квартиру в Кировограде, к нам приходит все больше членов не только из области, но и в других областях. На днях мы побывали в Сумах, на очереди создание наших представительств в Николаеве и Херсоне. Люди осознали проблему и уже не боятся. Любой аграрий, который попал в такую неприятную историю, будет защищен юридической поддержкой, медиа-поддержкой и силовой поддержкой, в том числе, со стороны участников АТО.

К слову говоря, добробатовцы и ветераны АТО активно участвуют как на стороне рейдеров, так и на стороне селян. При этом, часть военных может играть роль "злого полицейского", то есть, прессовать предприятие, тогда как другая часть работает в виде "доброго полицейского": выгоняет "рейдеров" и получает откупные за "освобождение" предприятия или охранные услуги.

Сейчас селяне пытаются организовать оборону, причем, как юридическую, так и физическую. В частности, массово закупают охотничьи ружья "Сайга" и автоматы Калашникова, переделанные под одиночный выстрел. Участники "самообороны" также внедряют мобильное приложение, которое позволяет при одном нажатии "тревожной кнопки" собрать всех участников, в том числе с оружием.

Война всех против всех

Главной задачей является не допустить рейдеров на предприятия, поскольку в этом случае они могут начать процедуру переоформления прав собственности и вести хозяйственную деятельность. Затем аграрии пытаются давить на власть, требуя прекратить рейдерский беспредел. По словам Крутько, после конфликта в Бережанке на центральной площади Кропивницкого удалось собрать около 2 тысяч аграриев, притом, что площадь способна собрать всего 3 тысячи человек. Подобный митинг с участием фермеров, способных владеть оружием, всерьез напугал местную власть, и предприятие в Бережинке на время оставили в покое.

Крутько считает, что от агрофирмы "Нива-2010" и от других предприятий рейдеры так просто не отстанут. В 2018 году ожидается отмена моратория на продажу сельскохозяйственной земли, что позволит рейдерам получить огромную рентабельность на ее перепродаже.

"Если вы захотите купить землю, то нужно ее иметь в аренде, надо иметь соглашения с паевиками. Вы придете куда-то купить земли, а ее нет. Она везде арендована, ведь договора аренды остаются в силе. Поэтому тот, кто имеет эти договора, получит и доступ к покупке земли" – заявил Крутько.

Представители Аграрной самообороны отмечают, что рейдерство в сфере АПК будет только расти, поскольку грабить то уже нечего. Промышленность уничтожена, сфера недвижимости уже давно поделена, тогда как единственным неразделенным пирогом остается земля.

Аграрная сфера (в частности, экспортные культуры) приносят хороший доход, поэтому борьба за этот вид бизнеса будет только усиливаться. Если ранее агрофирма "Нива-2010" никого не интересовала, поскольку были более лакомые куски, то теперь даже это не самое большое предприятие (3 тысячи гектар земли, рыночная стоимость активов около 2,5 млн. долларов) интересует рейдеров не только из области, но и людей из верхних эшелонов власти в Киеве.

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После поездки в Кировоградскую область сложилось устойчивое впечатление, что аграрии так просто не отдадут свое имущество, и поэтому, если государство не вмешается, будет отстаивать свое добро все более решительней.