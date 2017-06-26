В Кировоградской области рейдеры попытались захватить ферму

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Кировоградской области группа лиц попыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия, сообщает Национальная полиция.

"По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области", — сообщает подробности полиция.

npu.gov.ua Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области

npu.gov.ua Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации". 31 человек задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее компания "Новая почта" заявила о том, что работники внутренней безопасности Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений сортировочной станции.