наверх
26.06.201717:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Кировоградской области рейдеры попытались захватить ферму

    (обновлено: )14010
    В полиции сообщили, что группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, но захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей.
    Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Кировоградской области группа лиц попыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия, сообщает Национальная полиция.

    "По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области", — сообщает подробности полиция.

    npu.gov.ua
    Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области
    npu.gov.ua
    Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области

    Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации". 31 человек задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

    Ранее компания "Новая почта" заявила о том, что работники внутренней безопасности Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений сортировочной станции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Линько
    Дело Гужвы. Арест
    В Киеве подожгли лимузин
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    "Мусорное" вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Юрий Грымчак
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против