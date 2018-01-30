ВПП от Кабмина. В Украине назревает скандал - Бизяев

РИА Новости Украина

Не так давно директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов. Данное письмо вызвало немалую шумиху в СМИ в контексте требований международных партнеров официального Киева создать независимый Антикоррупционный суд в стране.

Блоггер Руслан Бизяев отметил, что пока СМИ, близкие к АП сообщают о возможном скандале в Международном валютном фонде из-за ультимативного письма Всемирного банка, в Украине может разразиться скандал вследствие "корректировки" правительством уровня ВВП.

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"Так, несколько дней назад наш Госстат отчитался о падении объемов производства в украинской металлургии за 2017 год на 0,4%", — напомнил Бизяев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что чуть раньше объединение предприятий "Укрметаллургпром" дало иную статистику — "в 2017 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали по сравнению с 2016 годом на 12%, до 21,284 млн. т, чугуна на 15%, до 20,035 млн. т, проката — на 14%, до 18,439 млн. т. При этом металлургическими предприятиями, находящимися на подконтрольной территории Украины, в 2017 году произведено 19,56 млн. т чугуна (99% от аналогичного периода 2016 года), 20,86 млн. т стали (99,8% от 2016 года), 18,0 млн. т проката (98,5% от 2016 года).

Блоггер отметил, что в общую статистику неспроста включили показатели территорий, неподконтрольных властям, за 2016 год.

"Причем когда надо для картинки перед получением кредита в общую статистику за 2016 год можно включить даже показатели неподконтрольных територрий (что дало общий прирост показателей, из которых продукция ОРДЛО в 2016 году дала 6,8% от общего обьема). Причем самое смешное, что потребление газа и электороэнергии этими предприятиями в расчет не берется. Это к вопросу об энергоэффективности", — подчеркнул Бизяев.

Блоггер подчеркнул, что правительство запуталось в цифрах падения промышленности.

Пост Руслана Бизяева в Facebook

"Как 0.4% может быть больше 12%? Этот вопрос лучше задать нашим "проФФесорам" в Кабмине. Скорее всего был искажен уровень индекса цен производителей промышленных товаров. Но в любом случае перед МВФ и Всемирным банком может получиться как-то неудобно", — подытожил Бизяев.