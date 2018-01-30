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    ВПП от Кабмина. В Украине назревает скандал - Бизяев

    (обновлено: )740101
    Как отметил блоггер Руслан Бизяев, в Украине может разразиться скандал "корректировки" правительством уровня ВВП. По мнению Бизяева, Кабмином был искажен уровень индекса цен производителей промышленных товаров.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Не так давно директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов. Данное письмо вызвало немалую шумиху в СМИ в контексте требований международных партнеров официального Киева создать независимый Антикоррупционный суд в стране.

    Блоггер Руслан Бизяев отметил, что пока СМИ, близкие к АП сообщают о возможном скандале в Международном валютном фонде из-за ультимативного письма Всемирного банка, в Украине может разразиться скандал вследствие "корректировки" правительством уровня ВВП.

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    "Так, несколько дней назад наш Госстат отчитался о падении объемов производства в украинской металлургии за 2017 год на 0,4%", — напомнил Бизяев на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что чуть раньше объединение предприятий "Укрметаллургпром" дало иную статистику — "в 2017 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали по сравнению с 2016 годом на 12%, до 21,284 млн. т, чугуна на 15%, до 20,035 млн. т, проката — на 14%, до 18,439 млн. т. При этом металлургическими предприятиями, находящимися на подконтрольной территории Украины, в 2017 году произведено 19,56 млн. т чугуна (99% от аналогичного периода 2016 года), 20,86 млн. т стали (99,8% от 2016 года), 18,0 млн. т проката (98,5% от 2016 года).

    Блоггер отметил, что в общую статистику неспроста включили показатели территорий, неподконтрольных властям, за 2016 год.

    "Причем когда надо для картинки перед получением кредита в общую статистику за 2016 год можно включить даже показатели неподконтрольных територрий (что дало общий прирост показателей, из которых продукция ОРДЛО в 2016 году дала 6,8% от общего обьема). Причем самое смешное, что потребление газа и электороэнергии этими предприятиями в расчет не берется. Это к вопросу об энергоэффективности", — подчеркнул Бизяев.

    Блоггер подчеркнул, что правительство запуталось в цифрах падения промышленности.

    Пост Руслана Бизяева в Facebook

    "Как 0.4% может быть больше 12%? Этот вопрос лучше задать нашим "проФФесорам" в Кабмине. Скорее всего был искажен уровень индекса цен производителей промышленных товаров. Но в любом случае перед МВФ и Всемирным банком может получиться как-то неудобно", — подытожил Бизяев.

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