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    Корнейчук: национализм в Украине - клоунада и прикрытие воровства

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (89)

    (обновлено: )36761
    Ни о каком реальном украинском национализме сейчас говорить нельзя: даже донбасский региональный патриотизм на поверку оказывается гораздо сильнее, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Киеве в понедельник, 1 января, прошло факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Завершилось оно традиционным вече на Майдане Незалежности.

    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие в Киеве. "Выгнать Порошенко, вернуть Крым и Донбасс"

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    Участники шествия прошли с факелами, флагами ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса" и других организаций от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

    Изначально в торжественном шествии по случаю дня рождения лидера ОУН в Киеве приняло участие около 600 человек. Во время шествия количество участников увеличилось до не менее тысячи человек.

    Отметим, что шествия и вече также прошли во многих других областных и районных центрах Украины. Впервые шествия в честь Бандеры прошли близ линии разграничения в Донбассе.

    Несмотря на прошедшие акции, политический аналитик Дмитрий Корнейчук не понимает, какой именно украинский национализм все обсуждают?

    "Если вы говорите о клоунах с факелами или о кучке радикалов, то там люди просто отрабатывают деньги. Если о Западной Украине, то никто там не страдает никаким национализмом. Если о власти, которая корчит из себя националистов, так они этими лозунгами прикрывают воровство. Завтра они "перекрасятся" — и станут пророссийскими", — перечислил эксперт на своей странице в Facebook.

    Где именно ужасные украинские националисты, задается он вопросом.

    "Да даже донбасский региональный патриотизм в разы более силен…", — уверен Корнейчук.

    Отдельно он отметил, что ему "особенно понравилось указание власти походить националистам с факелами в Славянске и Авдеевке".

    "Недалеко от линии фронта. Чтобы Донбассу "захотелось" еще сильнее назад в Украину. Что не говори, а провокации эта власть умеет делать качественно…", — подытожил аналитик.

     

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