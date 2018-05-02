В Киеве избирают меру пресечения для первого обидчика Найема. Онлайн

"Избрание применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении: Саитова Магомед-Салиха Арбуевича — подозреваемый по ч. 2 ст. 296… Шевченковский районный суд города Киева, судья Мелешко Е.", — подписал видео брат пострадавшего Маси Найем в Facebook.

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В минувший понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников этого инцидента. Найем во вторник сообщил, что четвертый подозреваемый сбежал из Украины в Баку, его слова подтвердили в прокуратуре Киева.

Меру пресечения еще двум фигурантам инцидента будет избирать судья Татьяна Левицкая, сообщает Страна.