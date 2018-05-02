наверх
02.05.201817:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве избирают меру пресечения для первого обидчика Найема. Онлайн

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (410)

    (обновлено: )63
    Шевченковский суд Киева в среду рассмотрит избрание меры пресечения для троих напавших на нардепа Мустафу Найема в центре Киева. Первое заседание уже началось. Оно касается меры пресечения для Саитова Магомед-Салиха.
    facebook.com/MasiNayyem

    "Избрание применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении: Саитова Магомед-Салиха Арбуевича — подозреваемый по ч. 2 ст. 296… Шевченковский районный суд города Киева, судья Мелешко Е.", — подписал видео брат пострадавшего Маси Найем в Facebook.

    Читайте также: Бьют по мандату и неприкосновенности. Мордобой с депутатами

    В минувший понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников этого инцидента. Найем во вторник сообщил, что четвертый подозреваемый сбежал из Украины в Баку, его слова подтвердили в прокуратуре Киева.

    Меру пресечения еще двум фигурантам инцидента будет избирать судья Татьяна Левицкая, сообщает Страна.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Построение полиции и нацгвардии на Куликовом поле
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Леонид Пасечник
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Пассажиры идут сотни метров пешком в Армении
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны