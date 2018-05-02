Бьют по мандату и неприкосновенности. Мордобой с депутатами

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Избиение "реформатора" Найема

Неприкосновенность народных избранников нынче не гарантирует спасение от удара в челюсть посреди бела дня в центре Киева. Так, в ходе длительных выходных из-за дорожного конфликта возле Бессарабского рынка избили известного реформатора полиции Мустафу Найема. В результате инцидента он был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. По словам парламентария, инцидент не связан с его политической деятельностью.

По данным полиции, конфликт произошел из-за того, что машину Найема подрезали: потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади, а на дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Позже последовала еще одна драка.

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Злоумышленники с места происшествия скрылись, позднее трое и них были задержаны — им предъявили подозрение в хулиганстве. Двое из трех задержанных участников конфликта — граждане России, но по национальности чеченцы, один — украинец. Все — уроженцы Киева не старше 22 лет. В полиции при этом уточнили, что дело будет расследоваться по двум статьям — о хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Примечательно, что Магомед-Амин Саитов по кличке "Мага", который нанес ему удар в челюсть, сумел покинуть страну – вылетел из Борисполя рейсом в Баку.

Сам Найем удивляется, что его главному обидчику удалось улететь из Украины.

"Инцидент начался в 17:25 — это был мой первый звонок в полицию, потом мы ещё мин 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов — ред.) и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени — доехать до "Борисполя" или "Жулян", успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", — рассказал Найем.

В это же время инцидент с Найемом активно обсуждают как рядовые украинцы в социальных сетях, так и его политические соратники.

Конфликт со "свободовцем" Левченко

Не так давно, в начале весны, в Киеве избили внефракционного нардепа-"свободовца" Юрия Левченко. Инцидент произошел на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы. Участок на этой улице передали торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить в этом месте высотку. Однако дилемма заключается в том, что на участке находятся гаражи местных жителей, которые неоднократно протестовали против сноса своих построек.

facebook.com/s.kutniak В Киеве жестоко избили нардепа Левченко

В марте, когда работники благоустройства как раз проводили демонтаж гаражей, вспыхнули очередные столкновения, участниками которых стал и Левченко, и депутат Киевсовета Святослав. По данным полиции, депутаты пытались бросить бутылку с горючей смесью ("коктейль Молотова"), что привело к драке, в которой нардепа избили и брызнули газом в глаза. Сообщалось, что Левченко госпитализировали.

Видео инцидента доступно здесь.

Вместе с тем, в полиции отмечали, что после потасовки депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались а сообщения от врачей тоже не поступало.

Футбольные "разборки" с Березой

Одним из самых громких инцидентов стал конфликт народного депутата "Народного фронта" Юрия Березы, который также является президентом СК "Днепр-1", с футбольными фанатами.

dnepr.info Драка фанатов во время матча между командами "Днепр" и "Днепр-1"

Осенью минувшего года ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.

Береза в ответ заявил, что на украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за то, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", – заявил нардеп, пообещав на законодательном уровне сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".

Происшествие с "радикалом" Лозовым

В октябре прошлого года в драку угодил и без того скандальный нардеп фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой. ЧП произошло в селе Хащованя Львовской области возле комплекса "Берлога", куда парламентарий приехал для встречи с избирателями.

По данным СМИ, конфликт разгорелся из-за собаки. Сообщалось, что охрана Лозового подобрала чужую собаку, а вторая сторона инцидента приехала к нардепу, чтобы забрать животное. Сам Лозовой позже написал в соцсети, что заказчиком нападения является "лесная мафия, а именно начальник ГП "Славский лесхоз" Сергей Кокотц и его ставленник — кандидат на голову Славского ОТО (объединенная территориальная община – Ред.) от власти Владимир Бега. По данным полиции, все лица участники конфликта — установлены. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.

Активисты vs Черновол

Не обошли активисты вниманием и одиозную народную избранницу "Народного фронта" Татьяну Черновол в Донбассе. В в марте 2017 года участники торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей забросали ее яйцами в ответ на требования прекратить блокаду.

Facebook Виктории Мамотюк Татьяну Черновол забросали яйцами участники блокады

Черновол после инцидента обвинила участников блокады в действиях в пользу России. Видео инцидента доступно здесь.

Напомним, что неоднократно попадали в потасовки и другие народные избранники — нардепы "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и Алексей Гончаренко, оппоблоковцы Нестор Шуфрич и Михаил Добкин, а также другие слуги народа.

По данным материалов открытых источников интернет