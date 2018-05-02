Прокуратура просит суд арестовать избивших Найема

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева просит Шевченковский районный суд Киева взять под стражу трех подозреваемых в избиении народного депутата Верховной Рады Мустафы Найема, говорится в сообщении на портале Судебной власти Украины.

На рассмотрение Шевченковского районного суда города Киева поступили ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении: Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича, Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда-Абубакаровича, подозреваемых по ч.1 ст. 122, ч.2 ст.296 в совершении хулиганского действий в отношении народного депутата Найема.

Рассмотрение указанных ходатайств будет проходить в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

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В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.