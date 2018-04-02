В России канатоходец выжил, упав из-под купола цирка

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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Канатоходец, упавший с восьмиметровой высоты в ходе выступления цирковой труппы в Братске Иркутской области, чувствует себя нормально, он ушиб руку, сказал руководитель департамента культуры города Евгений Гудков.

Ранее в интернете появилось видео с моментом падения канатоходца в Братске. Во время исполнения номера под куполом цирка мужчина сорвался с высоты порядка восьми метров из-за потерявшего натяжение троса. После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист смог встать и поклониться зрителям. При этом он держался за левую руку.

"Канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб руку", — сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков.

Во время гастролей по Иркутской области с артистами этого передвижного цирка случилось еще одно ЧП: 17 марта в сильный мороз их микроавтобус сломался в 60 километрах от города Бодайбо. Перевозку людей и животных тогда помогли организовать сотрудники ДПС и дорожной службы.

После гастролей в Братске Цирк династии Довгалюк планирует продолжить выступления в Ангарске.

Ранее в столице российской Калмыкии Элисте во время представления "Цирка Мстислава Запашного" с поддерживающих канатов сорвался акробат. Тогда воздушный гимнаст Антон Мартынов упал на манеж во время трюка, который выполнял в паре с братом-близнецом. Артиста доставили в больницу с травмой головы.

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