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    В Таиланде выжил цыпленок без головы

    (обновлено: )133
    Ветеринар из Таиланда кормит цыпленка через трубочку и делает ему уколы антибиотиков. Раненная птица живет уже неделю без головы.
    Видео โซเชียล คลิปเด่น

    В Таиланде произошел уникальный случай: оставшийся без головы цыпленок выжил и продолжает существовать уже неделю.

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    Травмированную птицу выхаживает ветеринар Супакади Арун Тонг. Она кормит цыпленка через трубочку, вводя еду прямо в горло, и делает птице уколы антибиотиков.

    Причина, по которой цыпленок потерял голову, неизвестна. По одной из версии он стал жертвой нападения мелкого хищника.

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