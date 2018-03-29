В Таиланде выжил цыпленок без головы

Видео โซเชียล คลิปเด่น

В Таиланде произошел уникальный случай: оставшийся без головы цыпленок выжил и продолжает существовать уже неделю.

Смотрите также: Толстый кот-миротворец забавно остановил драку собратьев

Травмированную птицу выхаживает ветеринар Супакади Арун Тонг. Она кормит цыпленка через трубочку, вводя еду прямо в горло, и делает птице уколы антибиотиков.

Причина, по которой цыпленок потерял голову, неизвестна. По одной из версии он стал жертвой нападения мелкого хищника.

Смотрите также: В США нашли живую жабу без головы