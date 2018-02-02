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    Киев

    Спасла сетка забора. В Киеве мужчина выжил после падения с моста

    (обновлено: )103
    Потерпевший упал на забор из сетки, что спасло ему жизнь. По словам полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его в сознании увезла "скорая".
    Дарницкий мост в Киеве. Место ЧП с мужчиной
    espreso.tv

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Киеве с Дарницкого моста упал мужчина. Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

    Отмечается, что потерпевший упал на забор из сетки, что спасло ему жизнь.

    espreso.tv
    Дарницкий мост в Киеве. Место ЧП с мужчиной

    По словам полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его в сознании с травмами различной степени тяжести увезла "скорая".

    Ранее в Кривом Роге во время вечеринки в честь помолвки произошла попытка суицида: 30-летняя местная жительница выпрыгнула с балкона третьего этажа и выжила.

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