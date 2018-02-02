Спасла сетка забора. В Киеве мужчина выжил после падения с моста

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Киеве с Дарницкого моста упал мужчина. Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Отмечается, что потерпевший упал на забор из сетки, что спасло ему жизнь.

espreso.tv Дарницкий мост в Киеве. Место ЧП с мужчиной

По словам полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его в сознании с травмами различной степени тяжести увезла "скорая".

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