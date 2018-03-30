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    В Мелитополе мужчину сбили сразу два авто. Он выжил

    (обновлено: )65
    Мужчина перебегал дорогу в районе Рижского рынка, где его сбил сперва автомобиль Daewoo. При ударе мужчину откинуло на встречную полосу, где его переехал ВАЗ.
    ДТП в Мелитополе
    ria-m.tv

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В четверг в Мелитополе произошла необычная, но серьезная авария, пишет gazeta.zp.ua.

    Как отмечается, 29-летний мужчина перебегал дорогу в районе Рижского рынка, где, недалеко от перехода, его сбил сначала автомобиль Daewoo. При ударе мужчину откинуло на встречную полосу, где его переехал ВАЗ.

    С серьезными травмами головы и грудной клетки потерпевшего доставили в больницу.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.

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