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    Трамп объявил торговую войну. Эксперт о последствиях для Украины

    (обновлено: )23420
    Финансовый эксперт, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман считает, что введение США пошлин на сталь и алюминий - "не прямая угроза для украинской металлургии", но это "косвенная достаточно сильная угроза".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "По нам достаточно болезненно ударит рост конкуренции, снижение цен на мировом рынке. И для украинского торгового, платежного баланса это нехорошая новость. Здесь больше всего именно пугает не введение пошлин, а все, что в связи с этим происходит в администрации Трампа и в целом", — заявил Найман в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Читайте также: На войне, как на войне. Трамп определил ввозные пошлины на сталь и алюминий

    В начале марта президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями американских металлургических компаний — представителями Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp — сообщил о решении ввести пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Президентская администрация намерена установить пошлину в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Эксперты указывают, что пошлины, прежде всего, будут выгодны крупным горнодобывающим американским корпорациям.

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