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    Игорь Тенюх

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    2603Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх дал показания по делу Виктора Януковича. Копия его допроса выложена на странице адвоката экс-президента Украины.
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    АТО расширяется на Харьковскую область, а главы МО под следствием
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    Политэксперт Янина Соколовская считает, что АТО будет долгой и мало успешной, а восток Украины придется отпустить.
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    Вывод армии из Крыма: пограничники отступили, армия и флот опаздывают
    18:42 25.03.2014
    704Присоединение Крыма к РФ
    Игорь Тенюх пообещал, что вывод украинских войск из Крыма будет осуществляться с оружием, материальной частью и техникой, однако после его отставки судьба озвученных им инициатив остается неизвестной.
    Министр обороны Украины Игорь Тенюх
    Тенюх: вывод отдельных военчастей из Крыма начнется в ближайшие дни
    16:08 23.03.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Министр обороны Игорь Тенюх заявил, что в ближайшее время будет принято решение об эвакуации из Крыма отдельных воинских частей.
    Учения
    Минобороны наращивает численность ВС на восточном направлении
    16:46 16.03.2014
    17Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Министерство обороны Украины наращивает численность вооруженных сил на восточном направлении. Армия приведена в боевую готовность, все мероприятия идут согласно плану.
    И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх
    Источник: Тенюх признал, что командиры в Крыму не подчиняются центру
    18:02 12.03.2014
    15Обострение ситуации в Крыму
    И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх признал, что многие командиры крымских гарнизонов не подчиняются приказам из центра и фактически сложили с себя полномочия.
    И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх
    Источник: Тенюх оценил состояние армии как неудовлетворительно низкое
    16:35 12.03.2014
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    И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх оценил как "неудовлетворительную низкую" способность национальных ВС перейти на высшие степени боеготовности, заявил знакомый с ситуацией источник.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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