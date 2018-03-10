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Тег
Игорь Тенюх
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Полторак и Пашинский решили вывести войска из Крыма - экс-глава Минобороны
10:28 07.02.2018
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Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
Бывший глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх дал показания по делу Виктора Януковича. Копия его допроса выложена на странице адвоката экс-президента Украины.
Начало АТО: котел на Майдане и молниеносный успех за считанные дни
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Конец АТО - война за мир продолжается
Политэксперт Янина Соколовская считает, что АТО будет долгой и мало успешной, а восток Украины придется отпустить.
Вывод армии из Крыма: пограничники отступили, армия и флот опаздывают
18:42 25.03.2014
704
Присоединение Крыма к РФ
Игорь Тенюх пообещал, что вывод украинских войск из Крыма будет осуществляться с оружием, материальной частью и техникой, однако после его отставки судьба озвученных им инициатив остается неизвестной.
Тенюх: вывод отдельных военчастей из Крыма начнется в ближайшие дни
16:08 23.03.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Министр обороны Игорь Тенюх заявил, что в ближайшее время будет принято решение об эвакуации из Крыма отдельных воинских частей.
Минобороны наращивает численность ВС на восточном направлении
16:46 16.03.2014
17
Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
Министерство обороны Украины наращивает численность вооруженных сил на восточном направлении. Армия приведена в боевую готовность, все мероприятия идут согласно плану.
Источник: Тенюх признал, что командиры в Крыму не подчиняются центру
18:02 12.03.2014
15
Обострение ситуации в Крыму
И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх признал, что многие командиры крымских гарнизонов не подчиняются приказам из центра и фактически сложили с себя полномочия.
Источник: Тенюх оценил состояние армии как неудовлетворительно низкое
16:35 12.03.2014
48
И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх оценил как "неудовлетворительную низкую" способность национальных ВС перейти на высшие степени боеготовности, заявил знакомый с ситуацией источник.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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17:14 09.03.2018
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