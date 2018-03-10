По словам военного прокурора Украины, в розыск объявлены Павел Лебедев и Михаил Ежель. Матиос добавил, что украинские правоохранители не могут проводить операции по задержанию на территории других стран.
Миграционная служба передала уведомление о временном ограничении на выезд из России бизнесмену Платону Лебедеву, осужденному вместе с Михаилом Ходорковским и освобожденному этой зимой, сообщил пресс-центр Лебедева и Ходорковского.
Назначенные банкиру Александру Лебедеву обязательные работы предполагают неквалифицированный труд, такой как благоустройство территории, сообщила во вторник глава профильного управления ФСИН Елена Зарембинская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".