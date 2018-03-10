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    Павел Лебедев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Павел Лебедев
    Экс-министр обороны Лебедев объявлен в розыск
    15:58 30.12.2016
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    Павла Лебедева подозревают в совершении правонарушения по статье "участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".
    Михаил Ежель. Архивное фото
    Два экс-министра обороны объявлены в розыск - Матиос
    10:04 14.03.2016
    1844
    По словам военного прокурора Украины, в розыск объявлены Павел Лебедев и Михаил Ежель. Матиос добавил, что украинские правоохранители не могут проводить операции по задержанию на территории других стран.
    Павел Лебедев. Архивное фото
    Экс-министр обороны Украины Лебедев надеется стать губернатором Севастополя
    02:57 01.03.2016
    914Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Комментируя ситуацию, сложившуюся в Севастополе, Павел Лебедев заявил, что "пора закончить этот конфликт между губернатором и Законодательным собранием".
    Президент Петр Порошенко
    Милицейское генерал-губернаторство Украины и Порошенко
    09:20 15.10.2014
    746
    Обозреватель Александр Матюшенко считает, что Петр Порошенко не готов к должности президента, так как у него нет команды.
    Дебальцево
    АТО расширяется на Харьковскую область, а главы МО под следствием
    16:41 08.10.2014
    17826Конец АТО - война за мир продолжается
    Политэксперт Янина Соколовская считает, что АТО будет долгой и мало успешной, а восток Украины придется отпустить.
    Сергей Лебедев
    Лебедев надеется, что Украина продолжит участие в СНГ
    14:33 27.05.2014
    104Отношения Украины и России
    Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев надеется, что Украина продолжит свое членство в Содружестве независимых государств. По его мнению, это отвечает интересам украинского народа.
    Платон Лебедев
    Платону Лебедеву временно запретили выезжать из России
    09:44 14.04.2014
    99
    Миграционная служба передала уведомление о временном ограничении на выезд из России бизнесмену Платону Лебедеву, осужденному вместе с Михаилом Ходорковским и освобожденному этой зимой, сообщил пресс-центр Лебедева и Ходорковского.
    Сергей Лебедев
    Глава исполкома СНГ надеется, что в Киеве возобладает здравый смысл
    10:28 20.03.2014
    9
    Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев рассчитывает, что при оценке Украиной последствий выхода из СНГ в Киеве возобладает здравый смысл.
    Здание СНГв Минске
    Функции председателя СНГ вместо Украины возьмут на себя сопредседатели
    10:22 20.03.2014
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    Функции председателя СНГ вместо Украины, согласно процедуре, возьмут на себя два сопредседателя, заявил в четверг глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
    Глава МВД Виталий Захарченко
    Рада может рассмотреть в пятницу отстранение Захарченко и Лебедева
    18:11 21.02.2014
    11Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса
    Рада в пятницу, как ожидается, рассмотрит вопрос об отстранении от должностей министров внутренних дел, обороны, а также доходов и сборов, сообщил Николай Рудьковский.
    Виктор Янукович
    Комитет ГД: заявление Януковича по выборам нельзя считать решением
    13:51 21.02.2014
    15Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Заявления президента Виктора Януковича об инициировании досрочных президентских выборов пока нельзя считать принятыми решениями, говорит первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы Олег Лебедев.
    Военнослужащий Сухопутных войск Украины
    Лебедев: Украина полностью перейдет на контрактную армию до конца года
    15:56 17.02.2014
    17
    Павел Лебедев убежден, что до конца 2014 года украинская армия полностью перейдет на формирование по контракту.
    Глава Минобороны Украины Павел Лебедев
    Минобороны: Украина в 2014 году полностью избавится от "меланжа"
    15:41 17.02.2014
    23
    Украина в 2014 году полностью избавится от оставшегося после распада СССР ракетного топлива "меланж", сообщил и.о.министра обороны страны Павел Лебедев.
    Павел Лебедев
    Лебедев надеется на увеличение финансирования Минобороны в 2014 году
    15:19 17.02.2014
    5
    Исполняющий обязанности министра обороны Павел Лебедев надеется на увеличение финансирования ведомства в 2014 году. С соответствующей просьбой он обратился к президенту и правительству.
    Глава Минобороны Украины Павел Лебедев
    Лебедев: Минобороны не вмешивается во внутреннюю политику страны
    15:02 17.02.2014
    18Политический кризис в Украине
    Министерство обороны взаимодействует с МВД, однако не вмешивается во внутриполитические процессы в стране, заявил и.о. министра обороны Павел Лебедев.
    Дельфин
    Минобороны Украины отказывается от использования дельфинов в целях ВМС
    12:31 07.02.2014
    9
    Министерство обороны Украины приняло решение отказаться от использования дельфинов в целях национальных Военно-морских сил, научная работа полностью сворачивается.
    Виктор Янукович на учениях во Львовской области
    Минобороны: большинство военных поддерживает Януковича
    17:46 01.02.2014
    18
    Большая часть военнослужащих поддерживает действия Виктора Януковича по урегулированию кризиса в стране, заявил в субботу и.о. министра обороны Украины Павел Лебедев.
    Глава Минобороны Украины Павел Лебедев
    Лебедев: армия Украины не вмешивается в ситуацию в стране
    11:58 27.01.2014
    18Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Министр обороны Украины Павел Лебедев заявил, что вооруженные силы страны не вмешиваются в конфликтную ситуацию на Украине и не собираются принимать участие в ее разрешении.
    Бокс. Бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса
    WBA: Лебедев и Джонс должны договориться о реванше до 31 октября
    17:13 25.10.2013
    6
    Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что представители российского тяжеловеса Дениса Лебедева и панамца Гильермо Джонса должны договориться о матче-реванше до 31 октября.
    Бизнесмен Александр Лебедев
    За потасовку с Полонским Лебедеву назначены обязательные работы
    16:30 22.10.2013
    5
    Назначенные банкиру Александру Лебедеву обязательные работы предполагают неквалифицированный труд, такой как благоустройство территории, сообщила во вторник глава профильного управления ФСИН Елена Зарембинская.
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