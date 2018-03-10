наверх
10.03.201810:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Чак Хейгел

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Ситуацию в Украине военными средствами не решить - глава Пентагона
    16:16 05.02.2015
    184Минск. Встреча в "нормандском формате"
    По его мнению, "все вовлеченные страны должны принимать решения, учитывая более эффективный путь долгосрочного решения вопроса".
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    США могут перебросить в Ирак сухопутные войска для борьбы с ИГ - Хейгел
    06:43 31.01.2015
    261
    Однако глава оборонного ведомства уточнил, что речь идет о переброске военных, которые, вероятнее всего, не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    США повышают меры безопасности на своих военных базах в Европе
    00:55 23.01.2015
    58
    По словам министра обороны США Чака Хейгл, реальной угрозы войскам в Европе не было, но необходимо в любом случае принять превентивные меры.
    На месте теракта в Кабуле у британского посольства
    Силы безопасности Афганистана смогут защитить Кабул - Пентагон
    11:02 06.12.2014
    127
    Хейгел собирается встретиться с афганскими лидерами и американским командованием, чтобы обсудить вопросы безопасности. Данный визит станет последним для Хейгела в качестве главы Пентагона.
    Экс-глава Пентагона Чак Хейгел. Архивное фото
    Хейгел не пришел на церемонию объявления своего преемника
    17:46 05.12.2014
    56
    Чак Хейгел подал в отставку в ноябре на фоне разногласий с президентом США Бараком Обамой.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Обама принял отставку министра обороны США Чака Хейгела
    16:48 24.11.2014
    116
    Среди возможных преемников Хейгела обсуждаются бывшая заместитель главы Пентагона Мишель Флурной, сенатор-демократ Джек Рид и бывший первый замминистра обороны Эштон Картер, сообщает газета New York Times.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Реформа ядерных сил США потребует до $10 млрд - Хейгел
    18:53 14.11.2014
    59
    Глава Пентагона Чак Хейгел уточнил, что средства пойдут на улучшение эффективности руководства, морального состояния частей, поддержание инфраструктуры.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Глава Пентагона предложит инвестировать в ядерные силы США до $10 млрд
    07:39 14.11.2014
    54
    Хейгел выступит со своими предложениями по реорганизации ядерных сил на пресс-конференции в пятницу утром.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Главы Пентагона и Минобороны Украины обсудили военную помощь Киеву
    22:11 27.10.2014
    115Реакция в мире на события в Украине
    Министр Хейгел обсудил с министром Полтораком типы помощи США в области безопасности, которые предоставляют США, чтобы помочь оборонным нуждам Украины.
    Лавров прокомментировал слова министра обороны США об армии РФ на пороге НАТО. Видео
    Лавров прокомментировал заявление Пентагона об армии РФ "на пороге НАТО" 
    16:08 20.10.2014
    362
    Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова министра обороны США Чака Хейгела о российской армии "на пороге НАТО" и объяснил, к чему приводят такие заявления.
    Пентагон
    Пентагон создает отряд военных медиков для борьбы с Эболой
    21:45 19.10.2014
    99Вирус Эбола шагает по планете
    Отряд будет состоять из 30 человек, сообщает агентство Рейтер со слов представителя Пентагона Джона Кирби. В его состав будут входить пять врачей, 20 медсестер и пять руководителей. Они будут помогать по первому требованию гражданским медикам.
    Министр обороны США Чак Хейгл
    Борьба с ИГ является "долгосрочной целью" - глава Пентагона
    03:42 12.10.2014
    71
    Глава Пентагона Чак Хейгл заявил в субботу, что борьба против радикальной группировки "Исламское государство" является "долгосрочной целью".
    Американские солдаты. Архивное фото
    Глава Пентагона: США рассмотрят обращение Украины за военной помощью
    22:35 28.07.2014
    1389Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Как отмечается, власти США продолжат рассматривать все подобные запросы в рамках широкого, охватывающего разные ведомства процесса, начиная с дискуссий по линии посольства в Киеве.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Хейгел: США направят экспертов для помощи оборонным реформам в Украине
    16:24 04.06.2014
    58Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США вскоре направят новую экспертную группу в Украину для помощи в реформировании оборонного сектора и намерены продолжить экономическую поддержку страны, заявил министр обороны США Чак Хейгел.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Хейгел поблагодарил министра обороны Украины "за профессионализм"
    23:11 03.06.2014
    192Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава Пентагона Чак Хейгел встретился во вторник в Брюсселе с и.о. министра обороны Украины Михаилом Ковалем, которого поблагодарил "за профессионализм в защите страны", сообщило американское Минобороны.
    Министр обороны США Чак Хейгл
    Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
    14:34 01.06.2014
    25
    Министр обороны США Чак Хейгл в воскресенье прибыл в Афганистан с необъявленным ранее визитом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. О приезде высокопоставленного чиновника на авиабазу США в Баграме не сообщалось.
    Сергей Шойгу
    Шойгу призвал Хейгела помочь снижению градуса риторики вокруг Украины
    06:14 29.04.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Чаком Хейгелом призвал его содействовать максимальному снижению "градуса риторики" вокруг ситуации в Украине.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Действия НАТО не носят "экспансионистского" характера, заявил Хейгел
    23:09 28.04.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава Пентагона Хейгел в телефонном разговоре заверил министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что действия НАТО в Восточной Европе не носят "провокационного или экспансионистского" характера.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    СМИ: глава Пентагона хочет обсудить с РФ ситуацию на границе Украины
    08:10 25.04.2014
    31Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава Пентагона Чак Хейгел сообщил, что пытается связаться с российским министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы обсудить с ним ситуацию на границе с Украиной.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Минобороны РФ: Шойгу и Хейгел обсудили Крым и решили сотрудничать
    08:36 21.03.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Министры обороны России и США провели в четверг телефонный разговор по вопросам Крыма и Украины, в ходе которого Сергей Шойгу попросил коллегу не нагнетать обстановку.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги