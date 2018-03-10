Среди возможных преемников Хейгела обсуждаются бывшая заместитель главы Пентагона Мишель Флурной, сенатор-демократ Джек Рид и бывший первый замминистра обороны Эштон Картер, сообщает газета New York Times.
Отряд будет состоять из 30 человек, сообщает агентство Рейтер со слов представителя Пентагона Джона Кирби. В его состав будут входить пять врачей, 20 медсестер и пять руководителей. Они будут помогать по первому требованию гражданским медикам.
Глава Пентагона Чак Хейгел встретился во вторник в Брюсселе с и.о. министра обороны Украины Михаилом Ковалем, которого поблагодарил "за профессионализм в защите страны", сообщило американское Минобороны.
Министр обороны США Чак Хейгл в воскресенье прибыл в Афганистан с необъявленным ранее визитом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. О приезде высокопоставленного чиновника на авиабазу США в Баграме не сообщалось.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".